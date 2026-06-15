Дальнобойщица решила посмотреть кулинарное видео и погубила семью из пяти человек

В Японии 54-летняя дальнобойщица отвлеклась на кулинарное видео и погубила шесть человек

В Японии водитель грузовика из Фукусимы призналась, что отвлеклась на кулинарное видео на ходу и погубила шесть человек в ДТП. Об этом сообщает Mothership.

Авария произошла ночью 20 марта. Грузовик, которым управляла 54-летняя дальнобойщица Мицуе Мидзутани, влетел в хвост пробки, которая образовалась из-за дорожных работ в тоннеле. Большегруз женщины смял легковушку, в которой находилась семья из пяти человек, и задел еще несколько машин. На месте ДТП начался пожар. Спасти семью из первого автомобиля, а также еще одного водителя не удалось.

Мидзутани признала себя виновной. Она объяснила, что не превышала скорость, однако невнимательно следила за дорогой. В частности, выяснилось, что сначала женщина общалась по громкой связи с коллегой, а потом решила посмотреть на смартфоне кулинарное видео. Чтобы сделать скриншот ролика, она на 13 секунд полностью отвлеклась от дороги. Именно в этот момент произошло ДТП.

Окончательный приговор Мидзутани пока не вынесен. Какое наказание ей может грозить, не уточняется.

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