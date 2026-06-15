Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:13, 15 июня 2026Из жизни

Дальнобойщица решила посмотреть кулинарное видео и погубила семью из пяти человек

В Японии 54-летняя дальнобойщица отвлеклась на кулинарное видео и погубила шесть человек
Никита Савин
Никита Савин

Фото: EvGavrilov / Shutterstock / Fotodom

В Японии водитель грузовика из Фукусимы призналась, что отвлеклась на кулинарное видео на ходу и погубила шесть человек в ДТП. Об этом сообщает Mothership.

Авария произошла ночью 20 марта. Грузовик, которым управляла 54-летняя дальнобойщица Мицуе Мидзутани, влетел в хвост пробки, которая образовалась из-за дорожных работ в тоннеле. Большегруз женщины смял легковушку, в которой находилась семья из пяти человек, и задел еще несколько машин. На месте ДТП начался пожар. Спасти семью из первого автомобиля, а также еще одного водителя не удалось.

Мидзутани признала себя виновной. Она объяснила, что не превышала скорость, однако невнимательно следила за дорогой. В частности, выяснилось, что сначала женщина общалась по громкой связи с коллегой, а потом решила посмотреть на смартфоне кулинарное видео. Чтобы сделать скриншот ролика, она на 13 секунд полностью отвлеклась от дороги. Именно в этот момент произошло ДТП.

Материалы по теме:
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022

Окончательный приговор Мидзутани пока не вынесен. Какое наказание ей может грозить, не уточняется.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница аргентинской полиции, которую отстранили от службы за съемку порно, устроила смертельное ДТП. После аварии она попыталась спрятать в машине полиции пистолет, на который у нее не было разрешения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский не смог улететь из Польши на фоне скандала с героями УПА

    На российский регион набросились гусеницы

    В сети восхитились фото Елены Летучей в бикини

    Скрывавшиеся 10 лет члены ОПГ получили приговор в российском городе

    Врачи спасли ребенка после укуса гадюки в Подмосковье

    Китайский пикап прошел сотни тысяч километров без капитального ремонта

    Дальнобойщица решила посмотреть кулинарное видео и погубила семью из пяти человек

    Главу МИД Финляндии раскритиковали из-за предложения по визам для граждан России

    Армения проведет военные учения со странами НАТО

    Россиян предупредили о вызывающей «срывающийся в диарею запор» привычке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok