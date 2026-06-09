Скандальная порнозвезда устроила смертельное ДТП

Бывшая сотрудница аргентинской полиции, которую отстранили от службы за съемку порно, устроила смертельное ДТП. Об этом пишет Need To Know.

20-летняя Николь Габриэла Верон из Буэнос-Айреса получила скандальную славу в ноябре 2025 года. В то время девушка служила в городской полиции, и коллеги обнаружили в сети ее ролики откровенного содержания, на которых она, помимо прочего, позировала в полицейской форме. При этом выяснилось, что Верон снималась в порно, когда была на больничном. В итоге ее уволили со службы.

Вечером в среду, 3 июня, на шоссе недалеко от города Эсейса BMW, за рулем которого находилась Верон, спровоцировал ДТП с несколькими автомобиля. Жертвой аварии стал 48-летний Уго Хавьер Лопес, которого выбросило из его машины на дорогу.

Когда на место прибыла полиция, Верон сказала сотрудникам, что плохо себя чувствует и попросила сесть на заднее сиденье патрульной машины. После того как порномодель покинула автомобиль, полицейские обнаружили там розовый пистолет с полной обоймой. Правоохранители уверены, что его спрятала Верон, у которой не было разрешения на оружие.

Женщину обвинили в незаконном хранении оружия. Расследование обстоятельств ДТП пока не окончено.

Ранее в Китае врач Центральной больницы Цяньцзяня выехала на встречную полосу и устроила смертельное ДТП. Считается, что авария произошла из-за того, что женщина была обута в туфли на высоком каблуке.