Врач устроила смертельное ДТП из-за высоких каблуков

В Китае 57-летняя врач устроила смертельное ДТП с двумя погибшими из-за каблуков

В Китае врач Центральной больницы Цяньцзяня выехала на встречную полосу и устроила смертельное ДТП. Об этом сообщает AsiaOne.

Авария произошла в воскресенье, 10 мая. Белый Mercedes, за рулем которого находилась 57-летняя женщина по фамилии Хэ, двигаясь на большой скорости, задел несколько автомобилей и вылетел на тротуар. Под колеса попало несколько прохожих. Шестеро попали в больницу, еще двоих спасти не удалось.

Хэ не пострадала. По словам очевидцев, она «вся тряслась», когда вышла из машины. Алкоголя и наркотиков в ее крови не нашли. Пользователи сети обратили внимание, что Хэ была обута в туфли на высоких каблуках. Многие заявили, что врач не справилась с управлением и устроила ДТП именно из-за неудобной обуви.

При этом в Цяньцзяне вождение автомобиля в обуви на высоком каблуке строго воспрещено и карается штрафом в 100 юаней (1000 рублей) и списанием 2 из 12 штрафных баллов в водительских правах. «Туфли на высоких каблуках? Она вообще экзамен на права сдавала?» — возмутился один из комментаторов в социальной сети. Расследование аварии продолжается.

