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15:27, 3 июня 2026Интернет и СМИ

Лебедев назвал полным враньем новости о взыскании сотен тысяч рублей по иску Мизулиной

Блогер Лебедев заявил, что он добровольно перечислил 300 тысяч рублей по иску Мизулиной
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал новости о том, что с него взыскали сотни тысяч рублей по иску главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной по защите чести и достоинства. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он назвал эту информацию враньем.

«Это полное вранье, потому что с меня никто ничего не взыскивал. "Взыскивал" — это когда блокируют счета, когда возбуждается исполнительное производство или когда принудительно списывают сумму. А я, как только решение суда вступило в силу, сразу сам добровольно перечислил все деньги», — объяснил Лебедев.

Кроме того, блогер заявил, что позднее обратится в Верховный суд, чтобы отстоять свою позицию.

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27 мая Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что судебные приставы взыскали с Лебедева 300 тысяч рублей. Она заявила, что отправит эти деньги в Общероссийский народный фронт на поддержку бойцов СВО.

В начале сентября 2024 года Мизулина подала иск к Лебедеву и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Поводом стало интервью, вышедшее 1 августа на YouTube-канале Дудя. В нем Лебедев раскритиковал деятельность Мизулиной и ЛБИ. В мае 2025 года суд частично удовлетворил исковые требования Мизулиной и обязал блогеров удалить видео и выплатить ей компенсацию.

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