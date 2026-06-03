Лебедев назвал полным враньем новости о взыскании сотен тысяч рублей по иску Мизулиной

Блогер Лебедев заявил, что он добровольно перечислил 300 тысяч рублей по иску Мизулиной

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал новости о том, что с него взыскали сотни тысяч рублей по иску главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной по защите чести и достоинства. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он назвал эту информацию враньем.

«Это полное вранье, потому что с меня никто ничего не взыскивал. "Взыскивал" — это когда блокируют счета, когда возбуждается исполнительное производство или когда принудительно списывают сумму. А я, как только решение суда вступило в силу, сразу сам добровольно перечислил все деньги», — объяснил Лебедев.

Кроме того, блогер заявил, что позднее обратится в Верховный суд, чтобы отстоять свою позицию.

27 мая Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что судебные приставы взыскали с Лебедева 300 тысяч рублей. Она заявила, что отправит эти деньги в Общероссийский народный фронт на поддержку бойцов СВО.

В начале сентября 2024 года Мизулина подала иск к Лебедеву и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Поводом стало интервью, вышедшее 1 августа на YouTube-канале Дудя. В нем Лебедев раскритиковал деятельность Мизулиной и ЛБИ. В мае 2025 года суд частично удовлетворил исковые требования Мизулиной и обязал блогеров удалить видео и выплатить ей компенсацию.