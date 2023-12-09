Мизулина внезапно стала интернет-звездой. Ей приписывают роман с SHAMAN и сомневаются в том, что она человек

В TikTok стали популярны мемы с участием главы ЛБИ Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина известна в сети в первую очередь многочисленными жалобами, с которыми руководимая ею организация обращается в правоохранительные органы. Лига безопасного интернета просит проверить то «Википедию», то рэперов, которые поют о наркотиках. Несмотря на это, в 2023 году Мизулина стала популярна у детей и подростков: они посвятили ей множество мемов и видео в TikTok, которые набирают миллионы просмотров.

Как прославилась Мизулина?

Лига безопасного интернета, которую возглавляет Мизулина, неоднократно жаловалась на многих известных блогеров и представителей нижнего интернета, которые рекламируют онлайн-казино и другие нелегальные площадки, а также призывала отменять концерты поющих об употреблении наркотиков и высказывавшихся против спецоперации России артистов, в основном популярных как раз у школьников. Так, например, в ноябре организация попросила МВД проверить блогеров Эдварда Билла и Гусейна Гасанова на мошенничество. Незадолго до этого она обратилась в МВД, чтобы ведомство оценило высказывания рэпера и тиктокера Xolidayboy.

«Многие блогеры сами себе ставят рамки и не берут определенную рекламу или не занимаются определенной деятельностью. Потому что у них есть внутреннее ощущение мира такое. У кого-то этих границ нет (…) Кто-то ставит доход в приоритете и занимается запрещенными темами» Екатерина Мизулина глава ЛБИ

Особенно ярким стал конфликт Лиги безопасного интернета с репером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Еще в 2021 году Мизулина назвала его проектом Запада, а также обвинила в получении иностранного финансирования и в оправдании употребления наркотиков. Позднее Моргенштерн утверждал, что именно она «выгнала его из страны», и в шутку добавлял, что глава организации сделала это из личной симпатии.

Помириться с Мизулиной музыканту так и не удалось, однако у многих других исполнителей это получилось. Например, в кабинете главы Лиги безопасного интернета побывали рэперши Инстасамка и Хофманнита, чьи тексты организация ранее также просила проверить.

По словам Мизулиной, такие обращения составляются на основании жалоб россиян: на сайт Лиги безопасного интернета можно отправить ссылку на контент, который кажется опасным. Однако некоторые оценивают действия Мизулиной негативно. В частности, в сентябре вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков назвал работу Мизулиной серийным доносительством и призвал отправить ее на обязательные работы.

Мизулиной пишут дети

Несмотря на все конфликты с кумирами школьников, в феврале 2023 года именно дети и подростки начали массового обращаться к Мизулиной. Тогда организация боролась с онлайн-казино и их рекламой. «Эта проблема очень беспокоит молодежь. Многие плохо относятся к лудомании, к азартным играм», — говорила Мизулина. Примерно в это же время появилось движение, которое называло себя «ЧВК Редан» и прославилось благодаря дракам в торговых центрах. Новые вызовы потребовали старых решений, поэтому в школах начали сильнее контролировать детей — по крайней мере, именно так они писали Мизулиной.

Екатерина Мизулина — кто она? Да сейчас уже сложно сказать. Уже, наверное, друг школьников со всей страны Екатерина Мизулина глава ЛБИ

По ее словам, сегодня дети часто обращаются к ней без причины. Кто-то может написать, как прошел день или рассказать о домашнем питомце. Кто-то присылает ей видео с исполнением гимна России. Иногда же Мизулина проводит встречи со студентами и устраивает конкурсы.

Помимо того, глава Лиги иногда публикует в своем Telegram-канале, на который подписано более 450 тысяч человек, фан-арты от подписчиков. Качество исполнения разнится от рисунка к рисунку: на одних Мизулина детально прорисована, а на других представлена крайне схематично.

Мизулина на все случаи жизни

А в TikTok посты с хештегом «мизулина» набрали уже более 400 миллионов просмотров. Как правило, авторы таких роликов брали какое-либо видео Мизулиной из Telegram и добавляли к нему смешную подпись. Например, «когда проходишь психологический тест» или «когда отсидела одну пару».

«После съемки побежали вытаскивать», «У нас так русичка цветы от нас выкинула», «Однако цветочки жалко... Они не выбирают, кто их купит», — пошутили пользователи под видео, где Мизулина выбрасывает подарок, предположительно, рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Подобные ролики публикуют в основном так называемые «Фан-аккаунты Екатерины Мизулиной». В описании одного из профилей существует приписка: «При поддержке М. Е. М. (Мизулиной Екатерины Михайловны — прим. «Ленты.ру»)».

Мизулина — нейросеть или биоробот

Часть фанатских роликов посвящена конспирологической теории, согласно которой глава Лиги безопасного интернета — это нейросеть, а не человек. «Она еще и появилась буквально из ниоткуда», «Я ее боюсь», «Почему она так нереально выглядит», «У нее программный сбой, стоит перезагружается» — писали ее сторонники.

Также некоторые пользователи отметили, что при виде Мизулиной они сталкиваются с «эффектом зловещей долины». Это явление, описанное японским ученым Масахиро Мори. Его суть заключается в том, что человек, смотрящий на человекоподобного робота, чувствует дискомфорт и отвращение

«Слушаю я SHAMAN и гимн России»

Еще одной темой для любителей видео с Мизулиной стали ее взаимоотношения с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). «Какую музыку вы слушаете? Да слушаю я SHAMAN и гимн России. Больше ничего не слушаю. Почему вы занимаетесь этой деятельностью? Да Бог так решил!» — шутила Мизулина в одном из своих роликов. Затем они с Дроновым несколько раз передали друг другу приветы и вместе исполнили гимн России.

«Стоишь перед своим тюбиком на линейке, и тут начинается гимн России», — моментально отреагировали в TikTok на один из роликов с гимном. «Когда училка по английскому поставила 3», — придумывали школьники другие подписи к ролику, ставшему трендом. На него в итоге обратила внимание и сама Мизулина, она опубликовала несколько таких видео в Telegram.

В ноябре же подписчики главы Лиги безопасного интернета придумали ей и певцу роман. На подобные мысли поклонников Мизулиной натолкнуло еще и то, что она неоднократно выкладывала фото с певцом в своем канале, а также публиковала видео с концерта Дронова. Ролики в TikTok, которые сопровождает хештег «мизулинаишаман», набрали 1,9 миллиона просмотров. «Да простит меня жена Шамана, но я про него с Мизулиной скоро фанфики писать начну», «Они мутят, уверяю», «Они созданы друг для друга», «Барби и Кен», — шутили комментаторы под одним из таких видео.

Сама Мизулина такие слухи не комментирует. Но о неожиданной популярности она все-таки высказалась.