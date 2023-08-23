Российские мужчины массово боятся превратиться в скуфов. Кто это такие и почему стать ими так страшно?

Пользователи Рунета все чаще встречаются со словом «скуф» (или же «скуфидон») и мемами с ним. Так в сети обозначают неопрятных мужчин, которые пренебрегают уходом за собой, занятиями спортом и стилем. Изначально обидное понятие зародилось на имиджборде «Двач», а спустя несколько лет стало достоянием более широкого сегмента сети и вдохновением для множества мемов. Их авторы не только иронизируют над неухоженными мужчинами, но и переживают, что с течением времени сами превратятся в скуфов. Кроме того, скуфов пользователи ищут среди известных личностей, полюбившихся персонажей кино и мультсериалов.

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в скуфа Глеб качественный аккаунт пользователь Twitter

Рождение скуфа

Лицом мемного понятия стал завсегдатай имиджборда «Двач» и, как утверждается в сети, модератор раздела о политике Алексей Скуфьин. Россиянин довольно активно высказывался на портале о политике и в 2018 году вступил в конфликт с другим пользователем, предположительно с Украины. Желая поставить оппонента на место, Скуфьин записал для него видеообращение, в котором призвал прекратить инсинуации и покинуть тред, где ему не рады.

У меня к тебе гигантская просьба как у человека, пожившего на свете уже если не треть своей жизни, то, может быть, чуть поменьше. Ты, пожалуйста, прекращай тот маразм и ***, которые из тебя проскакивают. Это уже вообще совершенно не смешно и не красит тебя. (...) Твои понты — это понты двенадцатилетнего подростка Алексей Скуфьин фрагмент из видеообращения

При этом Скуфьин никак не скрывал свою внешность в ролике, уточнив, что его не беспокоит деанон — то есть раскрытие его личности и деталей его биографии другими пользователями. Но именно этим широко известные любовью к деанону двачеры и занялись, когда спустя какое-то время ролик со Скуфьиным стал популярен на портале. Пользователи обнародовали личные данные Скуфьина, включая его адрес и информацию о семье, фотографии его близких и не только, и активно высмеивали его.

Считается, что впоследствии подвергшегося травле и троллингу россиянина забанили на «Дваче», и дальнейшая его судьба неизвестна. Однако его фамилия стала нарицательной среди двачеров.

Кто такие скуфы

Скуфами, или же скуфидонами, на имиджборде нарекли мужчин, с точки зрения двачеров непривлекательных и недостаточно заботящихся о своем внешнем виде. Как правило, под скуфами имеются в виду люди с лишним весом и отеками, залысинами, неухоженной щетиной, в неопрятной одежде, которые выглядят куда старше своих лет. Какого-то конкретного возраста, с которого начинается процесс превращения в скуфа («оскуфения» или «скуфизации», как это называют в сети), нет, но обычно нелестным словом называют подходящих под критерии мужчин старше 30 лет.

Скриншот: @kerghany

Хотя понятие «скуф» главным образом относится к внешности, в сети его дополнили и другими характеристиками. Скуфы, согласно их собирательному образу, пренебрегают спортом, предпочитая ему более простые и вредные развлечения — например, алкоголь, особенно пиво, и высококалорийную пищу, что сказывается на их облике. В перечень хобби хрестоматийного скуфа также входят просмотр телепередач и футбольных матчей, рыбалка.

Согласно популярным версиям, скуф — зачастую женатый мужчина, обеспечивающий семью и детей, нередко обремененный кредитами и ипотекой, трудящийся на низкооплачиваемой работе. Кроме того, скуф, в типичном понимании пользователей сети, — обычно человек с консервативными взглядами, критикующий молодежь и современные тенденции. Кто-то считает, что скуф обязательно всем недоволен и ворчлив, а другие настаивают, что его устраивает его жизнь.

Я обычный работяга с завода.

Прыгнул бы под тепловоз, но жена, работа.

В целом все ништяк, в курилке травлю анекдоты,

Люблю рыбалку и пиво «Охота».

(...) Ну скуф и скуф, че бубнить-то?

Скуфы через мир проходят красной нитью рэпер MC Bo Khan из трека «Скуф»

Мемы о скуфах

Какое-то время слово «скуф» встречалось исключительно на имиджборде, но позднее, как это было и с другими сленговыми понятиями, перекочевало на широко популярные ресурсы. Оно послужило основой для множества мемов, в которых авторы то высмеивали скуфов, то сетовали на неизбежность собственного оскуфения, то в шутку пытались определить конкретные критерии для причисления человека к скуфам или же искали рецепт от скуфизации. «С какого размера талии можно уже считать себя скуфом?», «Скуфидон ты меня называла», — шутили, например, в Twitter.

Пацаны, в 23:55 подходим к зеркалу, стоим так пять минут и проговариваем «Я не скуф, я не скуф». Наутро результат вас удивит Bogd пользователь Twitter

В скуфов по внешним признакам в Рунете записали актера Леонардо Ди Каприо, который, по мнению пользователей, с возрастом стал меньше ухаживать за собой; бизнесмена Илона Маска и британского принца Уильяма. Список пополнили Борис Ельцин, журналист Олег Кашин (внесен Минюстом в реестр иноагентов), блогер Юрий Хованский и стример Илья Давыдов, более известный как Мэддисон. Типаж нашелся и среди героев мультфильмов и мультсериалов — как поиронизировали в сети, скуфами можно назвать Карлсона и Копатыча из «Смешариков».

Скриншот: @vasha_zanoza

Мемное понятие также нередко применялось в онлайн-спорах, чтобы унизить оппонента из-за его физической непривлекательности. Впрочем, другие пользователи иронизировали над любителями высмеивать скуфов, обвиняя их в пристрастии к новомодным словам или же в снобизме и попытке казаться лучше за счет других. Многие также в шутку сами называли себя скуфами и скуфидонами.

Дело дошло и до дискуссий относительно равноправия полов и двойных стандартов: пользователей Twitter возмутило, что понятие применяется только к мужчинам. «Я правильно понимаю, что если женщина не следит за собой, то особо одаренная интеллектом часть планеты называет это бодипозитивом, но если то же самое делает мужчина, то эти же люди называют его скуфом?» — гласил один из таких постов. Правда, по версии некоторых пользователей сети, в скуфы все-таки можно записывать женщин — называть их тогда следует «скуфынями».

Хотя мем о скуфах давно перестал быть нишевым, вопросы от недоумевающих пользователей о том, что конкретно означает это слово, появляются нередко. Порой они встречаются даже на «Дваче». «Скуф есть только один — неподражаемый Алексей Скуфьин, остальные — лишь жалкие подделки разной степени фальшивости», — так на него ответил один из пользователей имиджборда.