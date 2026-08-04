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07:00, 4 августа 2026Ценности

Николь Кидман и Сандра Буллок удивили фанатов внешностью на показе фильма

Николь Кидман и Сандра Буллок посетили показ фильма и удивили фанатов моложавой внешностью
Мария Винар

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Голливудские актрисы Николь Кидман и Сандра Буллок посетили специальный показ фильма «Практическая магия 2» и удивили фанатов внешностью. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) портала Just Jared.

59-летняя Кидман предстала перед камерами в черном облегающем платье, которое было оформлено длинным шлейфом и небольшими вырезами под грудью, на талии и бедрах. 62-летняя Буллок, в свою очередь, вышла на публику в плиссированной юбке, топе с кружевами и пиджаке.

Ролик набрал 93,7 тысячи лайков и более 1,5 тысячи лайков. Поклонники отметили моложавый внешний вид знаменитостей и принялись обсуждать его в комментариях. «Они выглядят просто потрясающе! Что они делают для этого?», «Невероятно. Честно говоря, я не хочу знать их секрет. Думаю, что это требует миллион ресурсов и усилий», «Эти женщины шикарны», «Они не стареют», «Какие они красотки», — высказывались они.

В марте 2024 года сообщалось, что Сандру Буллок и ее коллегу, актрису Дженнифер Энистон, заметили у клиники пластической хирургии.

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