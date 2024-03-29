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14:14, 29 марта 2024Ценности

Дженнифер Энистон и Сандру Буллок заметили у клиники пластической хирургии

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Папарацци заметили американских актрис Дженнифер Энистон и Сандру Буллок у клиники пластической хирургии. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

На размещенных кадрах 55-летняя звезда сериала «Друзья» предстала в черном свитере, узких синих джинсах, шарфе и шляпе. 59-летняя Буллок, в свою очередь, запечатлена в объемной черной куртке, брюках, белой футболке и солнцезащитных очках.

Известно, что учреждение The Retreat At Split Rock, расположенное в штате Коннектикуте, США, специализируется на профессиональной подтяжке верхней и нижней части лица, а также на коррекции формы бровей и глаз. Кроме того, клиника предоставляет услуги инъекционных омолаживающих процедур.

В феврале пластический хирург Ричард Вестрайх объяснил изменения во внешности Дженнифер Энистон. Специалист рассказал, что актриса тратит около 40 тысяч долларов на косметологические процедуры ежегодно. По словам доктора, в последнее время знаменитость увлеклась филлерами и ботоксом, применение которых она не отрицает.

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      Мария Винар
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