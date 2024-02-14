Пластический хирург объяснил изменения во внешности 55-летней Дженнифер Энистон

Хирург Вестрайх: 55-летняя Дженнифер Энистон увлеклась филлерами и ботоксом

Пластический хирург Ричард Вестрайх объяснил изменения во внешности американской актрисы Дженнифер Энистон. Его слова приводит The Sun.

Собеседник издания обратил внимание на рекламу Uber Eats, в которой телезвезда снялась вместе с коллегой по сериалу «Друзья» Дэвидом Швиммером. Врач указал на преображение лица знаменитости и заявил, что она тратит около 40 тысяч долларов на косметологические процедуры ежегодно.

По словам доктора, в последнее время Энистон увлеклась филлерами и ботоксом, применение которых она не отрицает. «Думаю, что она переборщила. Можно увидеть филлер и в губах, и под глазами, и в щеках. К тому же она использует микроиглы, а также делает лазер и подтяжку кожи», — заключил эксперт.

В июне Дженнифер Энистон раскрыла негативные последствия продолжительной карьеры для внешнего вида. Телезвезда рассказала, что изнуряла себя тренировками ради подтянутого тела на протяжении 15 лет. По словам знаменитости, ей приходилось ограничивать себя, чтобы вписываться в стандарты внешности Голливуда.