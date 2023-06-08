54-летняя Дженнифер Энистон раскрыла последствия карьеры для ее внешности

54-летняя Дженнифер Энистон изнуряла себя тренировками ради успешной актерской карьеры

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла негативные последствия продолжительной карьеры для внешнего вида. На эту тему она высказалась в интервью InStyle.

54-летняя телезвезда рассказала, что изнуряла себя тренировками ради подтянутого тела на протяжении 15 лет. По словам знаменитости, ей приходилось ограничивать себя, чтобы вписываться в стандарты внешности Голливуда. «Я просто измучила свое тело. Раньше мне казалось, что если я не сделаю 45-минутное кардио, то не стану успешной», — пожаловалась она.

На данный момент Энистон внимательно относится к своему здоровью, поэтому тщательнее подходит к подбору тренировок и составлению меню. «Нам нужно быть добрее к своим телам. Просто поверьте — это того не стоит», — высказалась актриса в заключение.

В июне 2022 года Дженнифер Энистон раскрыла секрет питания для стройной фигуры. По словам актрисы, поддерживать тело в тонусе ей помогают перекусы в виде протеиновых батончиков и снеков. При этом звезда призналась, что она их перевозит в мини-холодильнике, который постоянно находится в ее машине.

