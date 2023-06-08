Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:34, 8 июня 2023Ценности

54-летняя Дженнифер Энистон раскрыла последствия карьеры для ее внешности

54-летняя Дженнифер Энистон изнуряла себя тренировками ради успешной актерской карьеры

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла негативные последствия продолжительной карьеры для внешнего вида. На эту тему она высказалась в интервью InStyle.

54-летняя телезвезда рассказала, что изнуряла себя тренировками ради подтянутого тела на протяжении 15 лет. По словам знаменитости, ей приходилось ограничивать себя, чтобы вписываться в стандарты внешности Голливуда. «Я просто измучила свое тело. Раньше мне казалось, что если я не сделаю 45-минутное кардио, то не стану успешной», — пожаловалась она.

Материалы по теме:
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
«Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
«Это убежище»Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
16 июля 2022

На данный момент Энистон внимательно относится к своему здоровью, поэтому тщательнее подходит к подбору тренировок и составлению меню. «Нам нужно быть добрее к своим телам. Просто поверьте — это того не стоит», — высказалась актриса в заключение.

В июне 2022 года Дженнифер Энистон раскрыла секрет питания для стройной фигуры. По словам актрисы, поддерживать тело в тонусе ей помогают перекусы в виде протеиновых батончиков и снеков. При этом звезда призналась, что она их перевозит в мини-холодильнике, который постоянно находится в ее машине.

Что думаешь? Оцени!
    Майя Пономаренко
    Обсудить
    Последние новости
    Избиения, угрозы расстрелом, кража танков. Подполковник обвинил ЧВК «Вагнер» в пытках солдат и конфликте с армией России
    Обнаружен «затерянный мир» древних организмов
    Житель Владивостока рассказал о последствиях мощного ливня
    Строители нашли два снаряда на стадионе футбольного клуба «Торпедо»
    В России назвали срок разработки новой модели «Волги»
    В российских городах появятся «порталы»
    Путин высказался о легионерах в российском футболе
    В России захотели вернуть Домострой в школы и вузы
    Путин пообещал написать письмо бойцам в зону СВО
    В России огромный лесной пожар с пламенем выше деревьев сняли на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.