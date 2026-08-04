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08:22, 4 августа 2026 (обновлено: 08:26, 4 августа 2026)Мир

Стало известно о планах США закрыть дипмиссии в пяти странах

Reuters: США закроют дипмиссии в пяти странах
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Unsplash.com

Госдепартамент США уведомил Конгресс о планах закрыть сразу пять дипломатических представительств в разных странах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, под закрытие попадут диппредставительства в Сент-Джорджесе (Гренада), Нагое (Япония), Медане (Индонезия), Дуале (Камерун) и Виннипеге (Канада).

Как отмечает Reuters, это станет редким случаем, когда США одновременно закрывают несколько зарубежных дипломатических объектов без привязки к какому-либо международному кризису. В Госдепартаменте не подтвердили планы напрямую, однако заявили, что ведомство стремится сделать американское дипломатическое присутствие «эффективным и результативным».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует закрыть около 30 американских посольств и консульств за рубежом. Многие из них расположены в Европе и Африке.

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