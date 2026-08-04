Стало известно о планах США закрыть дипмиссии в пяти странах

Reuters: США закроют дипмиссии в пяти странах

Госдепартамент США уведомил Конгресс о планах закрыть сразу пять дипломатических представительств в разных странах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, под закрытие попадут диппредставительства в Сент-Джорджесе (Гренада), Нагое (Япония), Медане (Индонезия), Дуале (Камерун) и Виннипеге (Канада).

Как отмечает Reuters, это станет редким случаем, когда США одновременно закрывают несколько зарубежных дипломатических объектов без привязки к какому-либо международному кризису. В Госдепартаменте не подтвердили планы напрямую, однако заявили, что ведомство стремится сделать американское дипломатическое присутствие «эффективным и результативным».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует закрыть около 30 американских посольств и консульств за рубежом. Многие из них расположены в Европе и Африке.