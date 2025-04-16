Трамп закроет десятки американских посольств и консульств за рубежом

CNN: США планируют закрыть около 30 посольств и консульств за рубежом

Администрация президента США Дональда Трампа планирует закрыть около 30 американских посольств и консульств за рубежом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на внутренний документ Госдепартамента США.

«В документе рекомендуется закрыть 10 посольств и 17 консульств. Многие из них расположены в Европе и Африке, но есть и в Азии и Карибском бассейне», — сказано в сообщении.

При этом предлагается «перераспределить обязанности» закрытых посольств между соседними странами. Однако окончательное решение пока не принято.

Ранее появлялась информация, что администрация Трампа разработала стратегию, направленную на быстрое и необратимое упразднение ряда федеральных нормативных актов, регулирующих деятельность бизнеса и государственных ведомств.

