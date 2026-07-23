В Турции решили не менять ключевую ставку

Центробанк Турции в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 37 процентов

Центральный банк Турции в шестой раз подряд в 2026 году принял решение не смягчать денежно-кредитную политику. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 37 процентов. Как заявили по итогам заседания комитета по монетарной политике, базовый тренд инфляции немного снизился, но в ближайшее время ситуация может измениться.

«Из-за растущей неопределенности на фоне геополитических событий цены на энергоносители снова начали расти. Последние данные подтверждают продолжающееся снижение внутреннего спроса. Мы внимательно следим за влиянием геополитических событий на инфляционные ожидания через каналы издержек, экономической активности и ожиданий», — отметили представители регулятора.

Держать ключевую ставку высокой в регуляторе обещают до достижения ценовой стабильности. Комитет будет определять ключевую ставку с учетом фактической и ожидаемой инфляции, а также ее базовой тенденции, чтобы добиться прогнозируемого снижения инфляции в соответствии с промежуточными целями — комитет нацелен на достижение показателя в пять процентов.

Ранее турецкий регулятор заявил о рисках шокового разгона цен из-за стремительного подорожания топлива на фоне блокировки Ормузского пролива.