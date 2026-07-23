Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:48, 23 июля 2026 (обновлено: 14:58, 23 июля 2026)Экономика

В Турции решили не менять ключевую ставку

Центробанк Турции в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 37 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Umit Bektas / Reuters

Центральный банк Турции в шестой раз подряд в 2026 году принял решение не смягчать денежно-кредитную политику. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 37 процентов. Как заявили по итогам заседания комитета по монетарной политике, базовый тренд инфляции немного снизился, но в ближайшее время ситуация может измениться.

«Из-за растущей неопределенности на фоне геополитических событий цены на энергоносители снова начали расти. Последние данные подтверждают продолжающееся снижение внутреннего спроса. Мы внимательно следим за влиянием геополитических событий на инфляционные ожидания через каналы издержек, экономической активности и ожиданий», — отметили представители регулятора.

Держать ключевую ставку высокой в регуляторе обещают до достижения ценовой стабильности. Комитет будет определять ключевую ставку с учетом фактической и ожидаемой инфляции, а также ее базовой тенденции, чтобы добиться прогнозируемого снижения инфляции в соответствии с промежуточными целями — комитет нацелен на достижение показателя в пять процентов.

Ранее турецкий регулятор заявил о рисках шокового разгона цен из-за стремительного подорожания топлива на фоне блокировки Ормузского пролива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Истребитель пятого поколения Су-57 разбился под Москвой. Летчик до последнего уводил самолет от жилых домов
    Индийский бензин приблизился к России
    Россияне пожаловались на грязное море на популярном курорте Турции
    В США назвали «самое подходящее время» для завершения конфликта на Украине
    Такер Карлсон посетовал на ведение войны США против России
    Мужчина похудел на 45 килограммов ради интимной жизни благодаря одному продукту
    Постсоветская страна снизила добычу нефти
    В Госдуме ответили на заявление нового главкома ВСУ о россиянах
    На Западе оценили советскую ракету 5В55
    Заброшенный под видом беженца в Россию украинский агент раскрыл свой план
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok