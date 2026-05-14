14:53, 14 мая 2026

Страна НАТО приготовилась к шоковому разгону цен из-за войны в Иране

Центробанк Турции повысил цель по инфляции с 16 до 24 % на фоне энергокризиса
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Руководство Центробанка (ЦБ) Турции отказалось от прежней цели по инфляции на фоне ценовой неопределенности на внутреннем рынке из-за масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов, вызванных войной в Иране. Об этом заявил глава местного регулятора Фатих Карахан, его слова приводит Bloomberg.

Предыдущий таргет был установлен на 2026 год на уровне 16 процентов, новая планка составила 24 процента. Резкое повышение цели по инфляции было продиктовано риском шокового разгона цен из-за стремительного удорожания топлива на фоне блокировки Ормузского пролива.

При этом Карахан не исключил превышения обновленного таргета. К концу года реальные темпы роста потребительских цен в стране, допустил он, могут достичь 26 процентов. С учетом перекрытия важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии ЦБ Турции также пересмотрел прогноз средней стоимости Brent. В 2026 году, согласно обновленной оценке, показатель составит 89,4 доллара за баррель вместо прежних 60,9.

Ближневосточный кризис также ударил по валютным резервам Турции. На фоне резкого удорожания энергоресурсов они стали стремительно таять. По итогам марта сокращение оказалось максимальным за всю историю статистических наблюдений. На этом фоне дефицит счета текущих операций (разница между тратами на импорт и доходами от экспорта) поднялся до рекордного с января 2023 года уровня.

