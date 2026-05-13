17:13, 13 мая 2026

Валютные резервы страны НАТО стали рекордно таять из-за войны в Иране

Bloomberg: Сокращение валютных резервов Турции в марте оказалось рекордным
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Сокращение валютных резервов Турции в марте оказалось рекордным за всю историю статистических наблюдений. О том, что война в Иране серьезно ударила по стране НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные местного Центробанка (ЦБ).

По итогам первого месяца весны валютные резервы средиземноморского государства сократились на 43,4 миллиарда долларов. Динамика оказалась максимальной за все время ведения расчетов, уточняется в материале.

На фоне стремительного таяния валютных запасов дефицит счета текущих операций (разница между тратами на импорт и доходами от экспорта) Турции в марте поднялся до 9,7 миллиарда долларов. Достигнутый результат стал максимальным с января 2023 года. Для сравнения: в феврале разница составляла 7,3 миллиарда, а в марте 2025-го — 4,9 миллиарда.

Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Эксперты связывают подобную динамику в том числе с резким ростом затрат на энергоносители на фоне масштабных перебоев в поставках энергоресурсов с Ближнего Востока. Блокировка Ираном Ормузского пролива привела к стремительному росту мировых цен на нефть, нефтепродукты, природный и сжиженный природный газ. Турция оказалась одной из главных пострадавших ввиду зависимости от их импорта.

На этом фоне на внутреннем рынке был зафиксирован разгон потребительских цен. Аналитики ожидают повышения целевого показателя по инфляции на этот год, который сейчас составляет 16 процентов. Согласно прогнозам аналитиков банка JPMorgan, к концу 2026-го темпы роста цен в Турции достигнут 28 процентов.

