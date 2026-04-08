Покупателю российских энергоносителей предсказали скачок инфляции

JPMorgan: Прогноз по инфляции в Турции повышен до 28 %

На конец 2026 года инфляция в Турции составит 28 процентов, полагают эксперты банка JPMorgan. Их выводы процитировало Türkiye Today.

Прежний прогноз банка предполагал 26,4 процента. Причиной пересмотра прогноза стали рост цен на энергоносители и геополитические факторы, главный из которых — положение дел вокруг Ирана. Подчеркивается, что ситуация с топливом выступает в качестве ключевого фактора, влияющего на общие потребительские цены. В ближайшие месяцы это давление, как ожидается, усилится, постепенно нивелируя недавнее замедление темпов общей инфляции.

В конце марта Иран прекратил экспорт природного газа в Турцию после удара по его месторождению «Южный Парс», нанесенного Израилем на прошлой неделе. До этого Анкара закупала у Тегерана 14 процентов импортируемого газа.

Есть данные, что Центральный банк Турции собирается распродать часть своих огромных золотых резервов, рассчитывая таким образом защитить курс лиры.