14:38, 8 апреля 2026Экономика

Покупателю российских энергоносителей предсказали скачок инфляции

JPMorgan: Прогноз по инфляции в Турции повышен до 28 %
Кирилл Луцюк

Фото: stocktr / Shutterstock / Fotodom  

На конец 2026 года инфляция в Турции составит 28 процентов, полагают эксперты банка JPMorgan. Их выводы процитировало Türkiye Today.

Прежний прогноз банка предполагал 26,4 процента. Причиной пересмотра прогноза стали рост цен на энергоносители и геополитические факторы, главный из которых — положение дел вокруг Ирана. Подчеркивается, что ситуация с топливом выступает в качестве ключевого фактора, влияющего на общие потребительские цены. В ближайшие месяцы это давление, как ожидается, усилится, постепенно нивелируя недавнее замедление темпов общей инфляции.

В конце марта Иран прекратил экспорт природного газа в Турцию после удара по его месторождению «Южный Парс», нанесенного Израилем на прошлой неделе. До этого Анкара закупала у Тегерана 14 процентов импортируемого газа.

Есть данные, что Центральный банк Турции собирается распродать часть своих огромных золотых резервов, рассчитывая таким образом защитить курс лиры.

    Последние новости

    В Госдуме ответили на обращение Зеленского к России

    Россиянин напал на подростков во дворе и поплатился

    На Дальнем Востоке спасли забредшую в город беременную косулю

    ФСИН опровергла побег заключенных в тапочках из поезда в российском регионе

    Занимавший пост семь дней мэр-рекордсмен российского города оказался на допросе

    На Украине заявили о завершении следствия по делу Тимошенко

    Пацифистам-экстремистам вынесли приговор в российском регионе

    В российских школах решили ввести новый предмет

    Стал известен улучшающий когнитивные функции у женщин продукт

    Дмитриев заявил о страхе бюрократов ЕС перед наказанием от «папочки»

    Все новости
