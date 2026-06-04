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14:28, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Гоблин раскрыл преимущества раздельного сна для супругов

Блогер Пучков заявил, что супруги должны спать раздельно, чтобы лучше высыпаться
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскрыл преимущество раздельного сна для супругов. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам переводчика, когда муж и жена долго живут вместе, они постепенно приходят к мысли, что спать удобнее всего раздельно. «Сначала все спят под одним одеялом. Дальше выясняется, что под одним одеялом спать невозможно, ты не выспишься просто-напросто. Значит, под двумя разными одеялами. Дальше — желательно бы две кровати. И очень хорошо, чтобы они стояли в разных комнатах», — заявил Пучков.

По мнению Гоблина, если рядом с мужчиной спит женщина, то он, ощущая исходящий от ее тела запах, начинает возбуждаться, поэтому сложнее засыпает и хуже спит. Если же супруги находятся в разных комнатах, то они лучше высыпаются, считает переводчик.

Ранее Пучков заявил, что мужчина обязан содержать жену, если она не работает. Он добавил, что сам отдает все деньги супруге.

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