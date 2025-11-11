Гоблин назвал содержание женщины прямейшей обязанностью мужчины

Блогер Пучков заявил, что мужчина должен содержать жену, если она не работает

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, считает, что мужчина должен содержать жену, если она не работает. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Гоблин заявил, что не понимает, как работающий мужчина может не давать деньги жене, и отметил, что отдает все свои деньги супруге. «Вот почему я тут сижу кривляюсь? Потому что все мои бытовые проблемы решает моя жена», — заявил переводчик. Блогер также добавил, что никогда не спрашивает, куда жена потратила деньги, но при этом подчеркнул, что она не покупает ненужных вещей.

«Если женщина сидит дома и обеспечивает твой быт, это твоя прямейшая обязанность — ее содержать», — заключил Пучков.

