ВСУ оборудовали позиции у кладбища в ДНР

Марочко: ВСУ оборудовали позиции у кладбища в Доброполье и не пускают хоронить людей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали позиции у кладбища в Доброполье Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, украинские военнослужащие не пускают хоронить людей на данном кладбище.

«Теперь местным жителям доступ в этот район запрещен. В результате умерших людей начали хоронить прямо во дворах многоэтажек и частных домовладений», — уточнил Марочко.

Ранее на Украине заявили о продвижении ВС России к славянско-краматорской агломерации ДНР под контролем ВСУ. Сообщалось, что это может повлечь потенциальное изменение всей конфигурации фронта на подступах к Славянску и Краматорску.