ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:29, 4 июня 2026Бывший СССР

ВСУ оборудовали позиции у кладбища в ДНР

Марочко: ВСУ оборудовали позиции у кладбища в Доброполье и не пускают хоронить людей
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали позиции у кладбища в Доброполье Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, украинские военнослужащие не пускают хоронить людей на данном кладбище.

«Теперь местным жителям доступ в этот район запрещен. В результате умерших людей начали хоронить прямо во дворах многоэтажек и частных домовладений», — уточнил Марочко.

Ранее на Украине заявили о продвижении ВС России к славянско-краматорской агломерации ДНР под контролем ВСУ. Сообщалось, что это может повлечь потенциальное изменение всей конфигурации фронта на подступах к Славянску и Краматорску.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия готовилась сбивать дроны ВСУ, летевшие на Петербург. Разведка страны заранее выяснила детали готовящейся атаки

    Захарова назвала самоубийством отказ ЕС от сотрудничества с Россией

    Россия резко нарастила экспорт одного вида топлива

    Стало известно об угрозе жизни Вучича из-за криминальных кланов

    В МИД сделали заявление о похищенной в рабство молодой россиянке

    Назван один из самых вредных соков

    ВСУ оборудовали позиции у кладбища в ДНР

    Стало известно о возвращении поставок по «Дружбе» к нормальному уровню

    Раскрыты детали массированного ночного удара ВСУ по регионам России

    ФСБ задержала россиянина за передачу СБУ данных о Российской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok