На Украине заявили о продвижении ВС России к крупнейшей агломерации ДНР под контролем ВСУ

«Резидент»: ВС России продвигаются к славянско-краматорской агломерации в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются к крупнейшей остающейся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) агломерации в Донецкой Народной Республике (ДНР) — славянско-краматорской. Об этом сообщает украинский оппозиционный Telegram-канал «Резидент».

«Это не просто локальное продвижение, а потенциальное изменение всей конфигурации фронта на подступах к Славянску и Краматорску», — говорится в публикации.

Уточняется, что до Краматорска российским военным остается около десяти километров. Расстояние от позиций армии России до Славянска — около 13 километров. Отмечается, что серьезные артиллерийские удары по данным городам могут начаться уже через две недели.

Ранее стало известно, что ВСУ вывели часть подразделений из ключевого для фронта города. Речь шла о Константиновке в ДНР.