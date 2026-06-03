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08:40, 3 июня 2026Бывший СССР

ВСУ вывели часть подразделений из ключевого для фронта города

ВСУ вывели часть подразделений из Константиновки в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели часть подразделений из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), являющейся одним из ключевых для фронта городов. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Из-за сложившейся в Константиновке оперативной обстановки противник вывел часть своих подразделений из города», — подтвердил собеседник агентства.

По его словам, часть бойцов ВСУ отступила ко второй линии обороны, другие остались на окрестностях для закрытия брешей на сложных участках.

Ранее военкоры раскрыли подробности штурма Константиновки. Сообщалось, что российские войска проводят атаки вблизи центральных районов и берут город в клещи.

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