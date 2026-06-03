ВСУ вывели часть подразделений из ключевого для фронта города

ВСУ вывели часть подразделений из Константиновки в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели часть подразделений из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), являющейся одним из ключевых для фронта городов. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Из-за сложившейся в Константиновке оперативной обстановки противник вывел часть своих подразделений из города», — подтвердил собеседник агентства.

По его словам, часть бойцов ВСУ отступила ко второй линии обороны, другие остались на окрестностях для закрытия брешей на сложных участках.

Ранее военкоры раскрыли подробности штурма Константиновки. Сообщалось, что российские войска проводят атаки вблизи центральных районов и берут город в клещи.