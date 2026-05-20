Военкоры раскрыли подробности штурма Константиновки

Военкоры сообщили об атаках у центра Константиновки в ДНР

Российские войска проводят атаки вблизи центра Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) и берут город в клещи. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Утверждается, что Вооруженные силы России не прекращают давление на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе и ведут атаки у центра населенного пункта. Кроме того, они прорываются на флангах. По данным канала, российские военные закрепились в Молочарке на юго-востоке и начали заводить силы в Константиновку из ранее занятой Ильиновки на западе.

«ВСУ пытаются вести локальные контрдействия, но делать это очень тяжело из-за активности российской авиации, артиллерии и беспилотников, поскольку Константиновка для русских является приоритетной целью», — приводят военкоры слова неназванных украинских военных аналитиков.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских штурмовиков в Константиновке. Он подчеркивал, что активные бои продолжаются в районе константиновской промышленной зоны и железнодорожного вокзала.