Бывший СССР
17:23, 20 мая 2026

Военкоры раскрыли подробности штурма Константиновки

Военкоры сообщили об атаках у центра Константиновки в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска проводят атаки вблизи центра Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) и берут город в клещи. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Утверждается, что Вооруженные силы России не прекращают давление на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе и ведут атаки у центра населенного пункта. Кроме того, они прорываются на флангах. По данным канала, российские военные закрепились в Молочарке на юго-востоке и начали заводить силы в Константиновку из ранее занятой Ильиновки на западе.

«ВСУ пытаются вести локальные контрдействия, но делать это очень тяжело из-за активности российской авиации, артиллерии и беспилотников, поскольку Константиновка для русских является приоритетной целью», — приводят военкоры слова неназванных украинских военных аналитиков.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских штурмовиков в Константиновке. Он подчеркивал, что активные бои продолжаются в районе константиновской промышленной зоны и железнодорожного вокзала.

