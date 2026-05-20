18:16, 20 мая 2026

Москвичей предупредили о ливнях с грозами и градом

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На этой неделе в Москве и Московской области ожидаются ливни с грозами. Об этом жителей столичного региона со ссылкой на специалистов Гидрометцентра РФ предупредило агентство ТАСС.

По информации синоптиков, непогода обрушится на Москву и Подмосковье во второй половине дня пятницы, 22 мая, и в ночь на субботу, 23 мая. Они уточнили, что порывы ветра будут усиливаться до 15-17 метров в секунду. Аналогичный прогноз ждет и другие регионы Центральной России.

В Гидрометцентре объяснили, что ливни с грозами и градом пройдут под влиянием холодного атмосферного фронта циклона с центром над севером европейской территории страны, который пройдет через Центральную Россию с запада на восток.

В субботу, продолжили синоптики, начиная с северо-западных областей, температура в центральной части РФ снизится на пять-восемь градусов. «На севере и западе Центрального федерального округа, включая и Московский регион, ночью прогнозируется до плюс 8-13 градусов, днем — до 19-25 градусов выше нуля», — поделились информацией они.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что холод на смену жаре придет в Москву в конце мая.

