Мужчина заблудился в пустыне и выживал там пять дней

Жителя Ливии Марвана Аль-Бахиджи спасли из пустыни. Об этом пишет Need To Know.

Мужчина пропал без вести 12 мая после того, как уехал с нефтяного месторождения. Он ехал на машине и заблудился, а затем автомобиль сломался и застрял среди песка. Исчезновение Бахиджи быстро заметили. Начались масштабные поиски.

Пропавшего нашли спустя пять дней. Мужчине пришлось выживать в условиях сильной жары без воды. Несмотря на это, он не сильно пострадал. Тем не менее на кадрах, сделанных спасателями, Бахиджи выглядит измученным.

Предполагается, что ему удалось пережить все испытания, поскольку он не уходил далеко от машины. Автомобиль было легче найти в пустыне, чем одиноко бродящего человека.

Ранее сообщалось, что в Румынии пятилетний мальчик заблудился один в карпатском лесу и провел там три дня. Ему удалось выжить, несмотря на то, что этот лес населен большим количеством медведей.

