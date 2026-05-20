Депортируемый насильник плюнул в лица пассажиров на рейсе в Турцию

Семьи с детьми полетели на отдых в Турцию с депортируемым насильником в самолете, инцидент попал на видео. Подробности истории и кадры публикует газета The Sun.

Все произошло в аэропорту Гатвик в Лондоне. Как рассказал 50-летний Кевин Лисон, он вместе с женой уже сидел в самолете и ожидал окончания посадки. В один момент внимание пассажиров привлек фургон, который подъехал к самолету. На кадрах видно, как из него вывели мужчину в наручниках в сопровождении нескольких сотрудников службы безопасности. Он брыкался и пытался высвободиться.

Мужчина, предположительно, был преступником, осужденным за сексуальное насилие. В салоне он стал плеваться в сопровождающих. Лисон рассказал, что он вместе с женой сидел всего в двух рядах от преступника, а его слюна и вовсе попала на него. Пассажир боялся заразиться чем-либо от нового попутчика, однако его убедили, что его медицинские записи были проверены. Сотрудники также отгородили место преступника жилетами, чтобы не привлекать внимание людей.

«Парень выглядел как психопат с татуировкой на шее и лице — его не следовало сажать на этот рейс. На борту были семьи с детьми, которые не должны были проходить через такой опыт», — заключил Лисон.

