Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:10, 20 мая 2026Путешествия

Семьи с детьми полетели на отдых в Турцию с депортируемым насильником в самолете

Депортируемый насильник плюнул в лица пассажиров на рейсе в Турцию
Елизавета Гринберг (редактор)

Семьи с детьми полетели на отдых в Турцию с депортируемым насильником в самолете, инцидент попал на видео. Подробности истории и кадры публикует газета The Sun.

Все произошло в аэропорту Гатвик в Лондоне. Как рассказал 50-летний Кевин Лисон, он вместе с женой уже сидел в самолете и ожидал окончания посадки. В один момент внимание пассажиров привлек фургон, который подъехал к самолету. На кадрах видно, как из него вывели мужчину в наручниках в сопровождении нескольких сотрудников службы безопасности. Он брыкался и пытался высвободиться.

Мужчина, предположительно, был преступником, осужденным за сексуальное насилие. В салоне он стал плеваться в сопровождающих. Лисон рассказал, что он вместе с женой сидел всего в двух рядах от преступника, а его слюна и вовсе попала на него. Пассажир боялся заразиться чем-либо от нового попутчика, однако его убедили, что его медицинские записи были проверены. Сотрудники также отгородили место преступника жилетами, чтобы не привлекать внимание людей.

«Парень выглядел как психопат с татуировкой на шее и лице — его не следовало сажать на этот рейс. На борту были семьи с детьми, которые не должны были проходить через такой опыт», — заключил Лисон.

Ранее пьяный мужчина потрогал попутчицу в самолете между ног и оставил ей синяки. В ответ на жалобу женщины бортпроводник заявил, что не может выгнать человека из самолета, и просто ушел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай наступления из Белоруссии

    Названы вызывающие отеки ошибки в питании

    Зеленский высказался за привлечение Европы к диалогу с США и Россией

    Ведущий «России 1» высказался о сожалениях из-за закрытия одного популярного шоу

    Раскрыты способы не сойти с ума во время отпуска с детьми

    Стало известно о накапливании украинских войск около российской границы

    Вратарю «Рубина» подарили годовой запас пива

    Российский пенсионер забил жену молотком и рассказал об этом дочери

    Назван срок начала купального сезона в Москве

    В России рассказали о модернизации систем РЭБ «24 на 7»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok