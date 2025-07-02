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16:15, 2 июля 2025Путешествия

Пьяный мужчина потрогал попутчицу в самолете между ног и оставил ей синяки

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Constantine Johnny / Getty Images

Пассажирка United Airlines дважды подверглась домогательствам во время рейса и решила засудить авиакомпанию, которая ее не защитила. Об этом сообщил канал Fox 32.

В январе 2024 года предпринимательница из Огайо, США, была в командировке и следовала из Чикаго в Сан-Диего. Во время полета пьяный мужчина потрогал ее между ног, но в ответ на жалобу женщины бортпроводник заявил, что не может выгнать человека из самолета, и просто ушел.

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Тогда злоумышленник снова начал домогаться попутчицы и даже оставил ей синяки. Экипаж все же попытался пересадить его, однако другие пассажиры отказывались сидеть рядом с ним. В итоге мужчину отсадили к выходу из самолета, а по прилете его задержала полиция.

Позднее преступник признал свою вину. Тем временем потерпевшая сочла, что авиакомпания проявила халатность в сложившейся ситуации, и подала на перевозчика в суд.

Ранее в аэропорту Испании мужчина домогался сотрудницы авиакомпании. Он стал запугивать женщину предложениями сексуального характера.

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