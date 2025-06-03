Мужчина домогался сотрудницы авиакомпании и плюнул в нее в аэропорту Европы

Cronica Balear: В аэропорту Испании болгарин домогался сотрудницы авиакомпании

В европейском аэропорту мужчина домогался сотрудницы авиакомпании и плевался в нее. Об инциденте сообщает издание Cronica Balear.

По данным источника, 2 июня девушка приступила к своим обязанностям в аэропорту города Пальмы, Испания, и вскоре столкнулась с болгарином, который начал домогаться ее и запугивать предложениями сексуального характера. Когда работница авиакомпании отказала мужчине, тот плюнул в нее.

Девушка пожаловалась полицейским, и те схватили иностранца, а затем передали судебным властям. Суд запретил мужчине приближаться к жертве и находиться на территории аэропорта.

Ранее шестеро мужчин устроили мальчишник на борту самолета. Во время полета они выпивали, курили и оскорбляли стюардесс.