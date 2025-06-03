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20:37, 3 июня 2025Путешествия

Мужчина домогался сотрудницы авиакомпании и плюнул в нее в аэропорту Европы

Cronica Balear: В аэропорту Испании болгарин домогался сотрудницы авиакомпании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Santiago Arcos / Reuters

В европейском аэропорту мужчина домогался сотрудницы авиакомпании и плевался в нее. Об инциденте сообщает издание Cronica Balear.

По данным источника, 2 июня девушка приступила к своим обязанностям в аэропорту города Пальмы, Испания, и вскоре столкнулась с болгарином, который начал домогаться ее и запугивать предложениями сексуального характера. Когда работница авиакомпании отказала мужчине, тот плюнул в нее.

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Девушка пожаловалась полицейским, и те схватили иностранца, а затем передали судебным властям. Суд запретил мужчине приближаться к жертве и находиться на территории аэропорта.

Ранее шестеро мужчин устроили мальчишник на борту самолета. Во время полета они выпивали, курили и оскорбляли стюардесс.

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