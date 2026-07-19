В России назвали массированную атаку на Украину закономерным ответом

Сенатор Карасин назвал массированную атаку РФ на Украину закономерным ответом

Массированная атака Вооруженных сил России на Украину — это закономерный ответ за удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это был закономерный ответ на абсолютно беспрецедентную террористическую активность и удары по нашим социальным сетям, в том числе по известному российскому маркетплейсу, структурам этой компании и не только. Мы знаем о сотнях беспилотников, которые били по очень многим районам Российской Федерации. Так что закономерный ответ, заслуженный ответ», — заявил Карасин.

По словам сенатора, в Киеве должны оценивать последствия и думать, прежде чем наносить удары.

«Я надеюсь, что такая жесткая реакция будет способствовать тому, что это скорее дойдет до ума киевских управителей», — заключил он.

Российские войска в ночь на 19 июля нанесли удары по военно-промышленным объектам и центрам логистики в Киеве, области и других городах при помощи высокоточного оружия и беспилотников. Цели одной из крупнейших с начала специальной военной операции атак на столицу Украины раскрыли в Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что удары были нанесены по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киев и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта Южный Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ.