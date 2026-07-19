Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:20, 19 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали массированную атаку на Украину закономерным ответом

Сенатор Карасин назвал массированную атаку РФ на Украину закономерным ответом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Массированная атака Вооруженных сил России на Украину — это закономерный ответ за удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это был закономерный ответ на абсолютно беспрецедентную террористическую активность и удары по нашим социальным сетям, в том числе по известному российскому маркетплейсу, структурам этой компании и не только. Мы знаем о сотнях беспилотников, которые били по очень многим районам Российской Федерации. Так что закономерный ответ, заслуженный ответ», — заявил Карасин.

По словам сенатора, в Киеве должны оценивать последствия и думать, прежде чем наносить удары.

«Я надеюсь, что такая жесткая реакция будет способствовать тому, что это скорее дойдет до ума киевских управителей», — заключил он.

Материалы по теме:
«В Киеве ад. Закрывайте окна, нечем дышать». По украинской столице нанесен самый массированный удар баллистикой с начала СВО
«В Киеве ад. Закрывайте окна, нечем дышать». По украинской столице нанесен самый массированный удар баллистикой с начала СВО
Сегодня
«Заряжены и продолжаем». ВС России атаковали военные предприятия и склады в Киеве, горит порт в Одессе
«Заряжены и продолжаем». ВС России атаковали военные предприятия и склады в Киеве, горит порт в Одессе
Сегодня

Российские войска в ночь на 19 июля нанесли удары по военно-промышленным объектам и центрам логистики в Киеве, области и других городах при помощи высокоточного оружия и беспилотников. Цели одной из крупнейших с начала специальной военной операции атак на столицу Украины раскрыли в Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что удары были нанесены по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киев и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта Южный Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Западе выступили с внезапным заявлением после ночного удара по Киеву
    Восемь человек оказались ранены при ударах ВСУ в Курской области
    Бывший вратарь «Уфы» стал командиром взвода СВО
    «Заряжены и продолжаем». ВС России атаковали военные предприятия и склады в Киеве, горит порт в Одессе
    В Московской области потушили пожар после атаки беспилотника
    Овечкин оценил вероятность отъезда в Россию сразу после побития рекорда Гретцки
    В России предложили легализовать угнанные в недружественных странах машины
    Назван самый подорожавший с конца XX века металл в мире
    Нарколог назвал самый ранний и точный признак бытового алкоголизма
    Россиянам напомнили о самых частых поломках машин из-за плохого бензина
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok