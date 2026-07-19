«В Киеве ад. Закрывайте окна, нечем дышать». По украинской столице нанесен самый массовый удар баллистикой с начала СВО

По Киеву за 53 минуты запустили рекордное количество баллистических ракет с начала СВО

По Киеву запустили рекордно большое количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. Об этом пишет Telegram-канал INSIDER UA.

За 53 минуты по украинской столице прилетело 44 ракеты. Это число подтверждает мониторинговый ресурс Monitorwar. По умозрительным оценкам, Киев получил «месячную» норму ракет за одну ночь.

Аналитики утверждают, что по Киеву и Киевской области отработали оперативно тактические ракетные комплексы «Искандер-М», также использовались гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Кроме того, по утверждению украинской стороны, для ударов по наземным целям могли использовать зенитные ракетные комплексы С-400.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Координатор подполья Сергей Лебедев выяснил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Киева выпустила не менее 16 перехватчиков Patriot PAC-3, недавно полученных от Запада. Удалось сбить всего несколько ракет, однако подавляющее количество целей было поражено.

Пожары в Киеве поднялись выше многоэтажных домов

Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что после прилетов в Киеве начались пожары, пламя которых поднялось выше многоэтажных домов в несколько раз. Городские интернет-ресурсы описывают ситуацию как инфернальную. «В Киеве ад. Закрывайте окна, нечем дышать», — предупреждают горожан.

По информации Лебедева, одной из целей ночного российского удара по Киеву стал логистический склад международной компании DB Schenker, расположенный на юго-западной окраине города. Поскольку по объекту прилетело сразу две ракеты, задачей было не повреждение отдельного здания, а гарантированный вывод из строя самого узла вместе с находившимися внутри грузами, погрузочной техникой и транспортом.

Также под Киевом поражен склад «Новой почты». С территории объекта была слышна детонация, что указывает на наличие внутри груза, способного взрываться или поддерживать интенсивное горение.

Кроме того, атакован оборонный завод «Артем». Там производятся ракеты комплекса «Нептун» и «Фламинго». Расположенная через дорогу станция метро «Лукьяновская» получила значительные повреждения — сила удара была такова, что на станции частично обрушился потолок.

«Киевский движ» / Telegram

Еще одной целью стало предприятие, на территории которого изготавливались детали для беспилотников, велась сборка БПЛА и хранилась готовая продукция. На момент удара в складских помещениях находилось не менее 400 ударных беспилотников.

Накануне ВСУ нанесли удар по российским регионам

18 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ряду российских регионов. В частности, в Подмосковье в результате налета пострадал 61 человек. 20 пострадавшим оказали помощь амбулаторно, поэтому госпитализация им не понадобилась. Еще 40 человек остаются в больницах. Из них девять находятся в тяжелом состоянии, остальные — в средней степени тяжести. У большинства пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные травмы, черепно-мозговые повреждения, переломы, ожоги, а также отравление продуктами горения.

В Котовске Тамбовской области был атакован логистический центр. Жертвами удара стали семь человек, работавших в ночную смену, еще 24 человека пострадали.