По Киеву запустили рекордное количество баллистических ракет

По Киеву за 53 минуты запустили рекордное количество баллистических ракет

По Киеву запустили самое большое количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. Об этом пишет Telegram-канал INSIDER UA.

За 53 минуты по украинской столице прилетело около 40 ракет. В городе начались пожары, небо заволокло дымом.

Это число подтверждает мониторинговый ресурс Monitorwar. Аналитики утверждают, что по Киеву и Киевской области отработали оперативно тактические ракетные комплексы «Искандер-М», также использовались гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

В ночь на четверг, 16 июля, Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования по объектам на Украине. Под ударом оказались объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве и в портах Одессы и Одесской области. Также ряд целей был поражен в Харьковской, Запорожской и Сумской областях. Координатор подполья Сергей Лебедев отметил, что основной акцент пришелся на цепочку обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).