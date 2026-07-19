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03:16, 19 июля 2026Бывший СССР

По Киеву запустили рекордное количество баллистических ракет

По Киеву за 53 минуты запустили рекордное количество баллистических ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По Киеву запустили самое большое количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. Об этом пишет Telegram-канал INSIDER UA.

За 53 минуты по украинской столице прилетело около 40 ракет. В городе начались пожары, небо заволокло дымом.

Это число подтверждает мониторинговый ресурс Monitorwar. Аналитики утверждают, что по Киеву и Киевской области отработали оперативно тактические ракетные комплексы «Искандер-М», также использовались гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

В ночь на четверг, 16 июля, Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования по объектам на Украине. Под ударом оказались объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве и в портах Одессы и Одесской области. Также ряд целей был поражен в Харьковской, Запорожской и Сумской областях. Координатор подполья Сергей Лебедев отметил, что основной акцент пришелся на цепочку обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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