Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:37, 16 июля 2026Россия

«Киев содрогнулся». ВС России вновь нанесли групповой удар по Украине. Что об этом известно?

Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по Украине
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на четверг, 16 июля, вновь нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования по объектам на Украине. Об этом сообщило российское Министерство обороны.

Под ударом оказались объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве и в портах Одессы и Одесской области. Также ряд целей был поражен в Харьковской, Запорожской и Сумской областях. Координатор подполья Сергей Лебедев отметил, что основной акцент пришелся на всю цепочку обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Киев ночью вскрывали баллистикой, Одесскую область продолжили давить тяжелыми ракетами и беспилотниками, по Харьковской и Запорожской областям работали почти без пауз

Сергей Лебедевкоординатор подполья

Раскрыты цели ударов в Киеве

В столице Украины российские военные поразили промышленное предприятие логистической компании ПАО «Рапид», на котором собирали и хранили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой и средней дальности самолетного типа, а также хранили иностранные комплектующие для их производства.

Еще одной целью в Киеве стал склад хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1». Там собирали и хранили ударные беспилотники большой дальности самолетного типа АН-196 «Лютый» и разведывательных дроны «Лелека-100». Также там хранились комплектующие для БПЛА различных модификаций. Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о попадании российских ракет в складские помещения в Святошинском районе и падении обломков ракеты на территории нежилых построек в Дарницком районе.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В результате ударов ВС России по объектам ВПК в Дарницком районе Киева начался масштабный пожар в районе Киевского бронетанкового завода. По данным Telegram-канала «Два майора», целью в этом районе города могла быть Дарницкая ТЭЦ.

Киев содрогнулся от серии мощных взрывов! В городе огромный пожар

Операция Z: Военкоры Русской ВесныTelegram-канал

По информации Лебедева, для ударов использовались восемь модифицированных баллистических ракет и два «Искандера-М». Последствия ударов попали на видео.

ВС России вновь ударили по портам Украины

В Одессе и Одесской области российские военные поразили объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный». Их украинская сторона использовала для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также в порту «Одесса» были поражены пять резервуаров с горючим, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, под удар попали сухогруз на переходе морем в порт «Черноморск», осуществлявший доставку грузов для украинских вооруженных сил, а также быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный.

Фото: ГСЧС Украины

Лебедев заявил, что по порту Черноморска отработали тремя ракетами Х-22 с Ту-22М3. Кроме того, по его словам, в течение дня и ночи портовую инфраструктуру региона продолжили поражать Х-59/69, «Геранями» нескольких модификаций и «Бандеролью». Он также отметил, что ВС России продолжают наносить удары по инфраструктуре украинских портов седьмые сутки подряд.

Это уже седьмой день последовательных ударов по портовой инфраструктуре. Давление идет не отдельными налетами, а сериями, в которых тяжелые ракеты дополняются более легкими крылатыми ракетами и несколькими типами ударных беспилотников

Сергей Лебедевкоординатор подполья

Что стало целями в других регионах Украины?

Подпольщик также сообщил, что минувшей ночью были поражены производственные помещения и склады готовых БПЛА в Харькове, хостел с личным составом ВСУ, нефтехранилище и мини-НПЗ в Мерефе, подразделение на ротации в Печенегах, армейский штаб в Ольшанах, нефтеперегонный завод и пункт временной дислокации в Люботине Харьковской области. В Запорожье целями стали склады, ремонтные и логистические площадки, места размещения резервов и объекты, обеспечивающие южную группировку ВСУ, а в Сумах — пункты управления БПЛА, энергетика, транспорт и места сосредоточения подразделений.

Министерство обороны России также сообщило, что расчет артиллерийского орудия «Козерог» ВС России уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Сумской области. Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, в свою очередь, рассказал, что российские военные при помощи авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили штаб ударных беспилотных авиационных систем ВСУ «Птицы Мадьяра» в подконтрольном Киеву Херсоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Киев содрогнулся». ВС России вновь нанесли групповой удар по Украине. Что об этом известно?
    Отставку министра обороны Украины признали выгодной для России
    Зеленский хотел уволить Сырского вслед за министром обороны
    На Украине уличили уволенного министра обороны в организации кампании
    Отец Агутина рассказал о состоянии критиковавшей СВО Варум
    Россиян предостерегли от снятия стресса алкоголем
    В России вырос средний размер выданного потребкредита
    Россиянам назвали профессии с доходом от 250 тысяч рублей на удаленке
    Вэнс сделал неожиданное признание об одном провале администрации Трампа
    Названа цель массированной атаки ВСУ на Россию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok