«Киев содрогнулся». ВС России вновь нанесли групповой удар по Украине. Что об этом известно?

Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по Украине

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на четверг, 16 июля, вновь нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования по объектам на Украине. Об этом сообщило российское Министерство обороны.

Под ударом оказались объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве и в портах Одессы и Одесской области. Также ряд целей был поражен в Харьковской, Запорожской и Сумской областях. Координатор подполья Сергей Лебедев отметил, что основной акцент пришелся на всю цепочку обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Киев ночью вскрывали баллистикой, Одесскую область продолжили давить тяжелыми ракетами и беспилотниками, по Харьковской и Запорожской областям работали почти без пауз Сергей Лебедев координатор подполья

Раскрыты цели ударов в Киеве

В столице Украины российские военные поразили промышленное предприятие логистической компании ПАО «Рапид», на котором собирали и хранили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой и средней дальности самолетного типа, а также хранили иностранные комплектующие для их производства.

Еще одной целью в Киеве стал склад хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1». Там собирали и хранили ударные беспилотники большой дальности самолетного типа АН-196 «Лютый» и разведывательных дроны «Лелека-100». Также там хранились комплектующие для БПЛА различных модификаций. Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о попадании российских ракет в складские помещения в Святошинском районе и падении обломков ракеты на территории нежилых построек в Дарницком районе.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В результате ударов ВС России по объектам ВПК в Дарницком районе Киева начался масштабный пожар в районе Киевского бронетанкового завода. По данным Telegram-канала «Два майора», целью в этом районе города могла быть Дарницкая ТЭЦ.

Киев содрогнулся от серии мощных взрывов! В городе огромный пожар Операция Z: Военкоры Русской Весны Telegram-канал

По информации Лебедева, для ударов использовались восемь модифицированных баллистических ракет и два «Искандера-М». Последствия ударов попали на видео.

ВС России вновь ударили по портам Украины

В Одессе и Одесской области российские военные поразили объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный». Их украинская сторона использовала для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также в порту «Одесса» были поражены пять резервуаров с горючим, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, под удар попали сухогруз на переходе морем в порт «Черноморск», осуществлявший доставку грузов для украинских вооруженных сил, а также быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный.

Фото: ГСЧС Украины

Лебедев заявил, что по порту Черноморска отработали тремя ракетами Х-22 с Ту-22М3. Кроме того, по его словам, в течение дня и ночи портовую инфраструктуру региона продолжили поражать Х-59/69, «Геранями» нескольких модификаций и «Бандеролью». Он также отметил, что ВС России продолжают наносить удары по инфраструктуре украинских портов седьмые сутки подряд.

Это уже седьмой день последовательных ударов по портовой инфраструктуре. Давление идет не отдельными налетами, а сериями, в которых тяжелые ракеты дополняются более легкими крылатыми ракетами и несколькими типами ударных беспилотников Сергей Лебедев координатор подполья

Что стало целями в других регионах Украины?

Подпольщик также сообщил, что минувшей ночью были поражены производственные помещения и склады готовых БПЛА в Харькове, хостел с личным составом ВСУ, нефтехранилище и мини-НПЗ в Мерефе, подразделение на ротации в Печенегах, армейский штаб в Ольшанах, нефтеперегонный завод и пункт временной дислокации в Люботине Харьковской области. В Запорожье целями стали склады, ремонтные и логистические площадки, места размещения резервов и объекты, обеспечивающие южную группировку ВСУ, а в Сумах — пункты управления БПЛА, энергетика, транспорт и места сосредоточения подразделений.

Министерство обороны России также сообщило, что расчет артиллерийского орудия «Козерог» ВС России уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Сумской области. Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, в свою очередь, рассказал, что российские военные при помощи авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили штаб ударных беспилотных авиационных систем ВСУ «Птицы Мадьяра» в подконтрольном Киеву Херсоне.