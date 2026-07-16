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08:55, 16 июля 2026Бывший СССР

Названо последствие ночных ударов по Киеву

В Киеве начался масштабный пожар в районе бронетанкового завода
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Дарницком районе Киева начался масштабный пожар в районе Киевского бронетанкового завода. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Страна.ua».

«Масштабный пожар на левом берегу Киева после ночного прилета. По данным сервиса отслеживания пожаров NASA FIRMS, на данный момент возгорание фиксируется в районе Рембазы», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, какая именно цель была поражена российскими войсками. Отмечается, что до этого в Дарницком районе Киева были поражены склады.

Минобороны РФ утром 16 июля сообщило, что российские войска нанесли удары по Киеву и Одессе. По данным оборонного ведомства, атакованы были объекты военно-промышленного комплекса и морские порты.

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