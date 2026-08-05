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13:04, 5 августа 2026 (обновлено: 13:12, 5 августа 2026)Мир

На Западе сделали мрачный прогноз для Украины после ударов по Киеву

Малинен предсказал капитуляцию Украины после ночных ударов России по Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украину ждет полная капитуляция после ночных ударов Вооруженных сил России по Киеву. Такую точку зрения высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Ожидайте полной капитуляции Киева в течение нескольких месяцев и/или отчаянной попытки открыть еще один фронт против России, например, в Финляндии», — написал он.

По мнению эксперта, российские удары по украинской столице являются следствием провальных решений западных спецслужб и самого Киева.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка», используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности и комплектующих для них.

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