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14:13, 5 августа 2026Экономика

США запретили экспорт некоторых товаров

Bloomberg: США запретили экспорт вольфрама и отходов от переработанных аккумуляторов
Кирилл Луцюк

Фото: Heo Ran / Reuters

В конце августа в США начнет действовать запрет на экспорт вольфрама и отходов от переработанных аккумуляторов. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Поставщики этой продукции будут обязаны продавать ее внутри страны, хотя они могут подать заявку на освобождение от этого требования. Ограничение будет действовать в течение года. В связи с этим агентство напомнило, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий властям ограничивать экспорт промышленных отходов, содержащих критически важные минералы и материалы. Так Вашингтон надеется снизить зависимость от Китая. Как отметило американское министерство торговли, нехватка критически важных материалов представляет собой растущую угрозу для национальной обороны и безопасности.

В начале марте страны Группы семи начали переговоры о торговом соглашении по критически важным минералам, так как опасаются чрезмерной зависимости от китайских редкоземельных элементов. Речь тогда шла об укреплении цепочек поставок, например, путем снижения тарифов, создания новой экономической зоны, а также введения пошлин на некоторые виды китайского импорта.

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