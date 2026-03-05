Реклама

Экономика
17:50, 5 марта 2026Экономика

В G7 испугались чрезмерной зависимости от Китая

Kyodo: В G7 начали переговоры о снижении зависимости от китайских редкоземов
Кирилл Луцюк

Фото: Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images

Страны Группы семи (G7) начали переговоры о торговом соглашении по критически важным минералам, так как опасаются чрезмерной зависимости от китайских редкоземельных элементов. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило Kyodo.

Речь идет об укреплении цепочек поставок, например путем снижения тарифов, создания новой экономической зоны, а также введения пошлин на некоторые виды китайского импорта. Переговоры возглавляет Офис торгового представителя США, так как администрация главы Белого дома Дональда Трампа усиливает координацию с союзниками для противодействия Китаю. Пекин обвиняют в использовании доминирующего положения в переработке редкоземельных минералов для оказания дипломатического и экономического влияния.

До этого Китай ужесточил контроль за экспортом в Японию товаров двойного назначения, имеющих как гражданское, так и военное применение, включая редкоземельные элементы.

В связи с этим агентство напомнило, что Китай добывает около 70 процентов мировых запасов редкоземельных элементов, которые жизненно важны для производства высокотехнологичной и оборонной продукции, и перерабатывает около 90 процентов этого сырья. Есть мнение, что дешевизну этих поставок Пекин обеспечивает за счет низких заработных плат, плохих условий труда и слабых экологических норм. Как следствие, продукция, производимая за пределами Китая, становится менее конкурентоспособной.

В конце февраля сообщалось, что усугубляющийся дефицит таких редкоземельных металлов, как скандий и иттрий, вынудил некоторые компании в США сворачивать сотрудничество с клиентами и даже останавливать производство.

