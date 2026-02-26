США накрыло дефицитом важнейших ресурсов

Reuters: Компании в США запаниковали из-за дефицита редкоземельных металлов

Усугубляющийся дефицит таких редкоземельных металлов, как скандий и иттрий, вынудил некоторые американские компании сворачивать сотрудничество с клиентами и даже останавливать производство. Об этом сообщило Reuters.

Отмечается, что указанные элементы играют жизненно важную роль в оборонных технологиях, аэрокосмической отрасли и полупроводниках и почти полностью производятся в Китае. Однако, несмотря на то, что КНР разрешила этот экспорт, на американский рынок данные металлы почти не попадают.

Агенство напомнило, что иттрий используется в покрытиях, предотвращающих плавление двигателей и турбин при высоких температурах. Без регулярного нанесения этого элемента двигатели нельзя эксплуатировать. Представители некоторых компаний, опрошенных Reuters, признались, что нехватка иттрия вынудила их останавливать производство. Другие отказываются от сотрудничества с мелкими клиентами ради того, чтобы сохранить крупных.

Что касается скандия, то проблемы с его поставками ставят под угрозу производство в США чипов следующего поколения 5G. При мировом объеме производства всего несколько десятков тонн в год скандий играет важную роль в топливных элементах, специальных алюминиевых сплавах для аэрокосмической отрасли, а также в передовых технологиях обработки и упаковки микросхем. Как отметили эксперты, все крупнейшие американские производители полупроводников используют скандий для изготовления компонентов чипов, которые входят практически в каждый смартфон и базовую станцию ​​5G. Собственным производством скандия Соединенные Штаты не располагают.

По словам доцента кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасии Прикладовой, в будущем именно скандий станет ключевым редкоземельным металлом. Кроме того, будет расти спрос на такие металлы, как неодим, диспрозий и празеодим (для производства магнитов), а также на иттрий (сегмент проводников, лазеров) и самарий (ядерная энергетика).

