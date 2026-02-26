Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:22, 26 февраля 2026Экономика

США накрыло дефицитом важнейших ресурсов

Reuters: Компании в США запаниковали из-за дефицита редкоземельных металлов
Кирилл Луцюк

Фото: David Becker / Reuters

Усугубляющийся дефицит таких редкоземельных металлов, как скандий и иттрий, вынудил некоторые американские компании сворачивать сотрудничество с клиентами и даже останавливать производство. Об этом сообщило Reuters.

Отмечается, что указанные элементы играют жизненно важную роль в оборонных технологиях, аэрокосмической отрасли и полупроводниках и почти полностью производятся в Китае. Однако, несмотря на то, что КНР разрешила этот экспорт, на американский рынок данные металлы почти не попадают.

Агенство напомнило, что иттрий используется в покрытиях, предотвращающих плавление двигателей и турбин при высоких температурах. Без регулярного нанесения этого элемента двигатели нельзя эксплуатировать. Представители некоторых компаний, опрошенных Reuters, признались, что нехватка иттрия вынудила их останавливать производство. Другие отказываются от сотрудничества с мелкими клиентами ради того, чтобы сохранить крупных.

Материалы по теме:
США требуют от Украины доступ к недрам в обмен на помощь. Для чего Вашингтону нужны залежи «металла будущего»?
США требуют от Украины доступ к недрам в обмен на помощь.Для чего Вашингтону нужны залежи «металла будущего»?
14 февраля 2025
В мире началась охота за металлами. Смогут ли медь, литий и уран стать новой нефтью XXI века?
В мире началась охота за металлами.Смогут ли медь, литий и уран стать новой нефтью XXI века?
18 февраля 2026

Что касается скандия, то проблемы с его поставками ставят под угрозу производство в США чипов следующего поколения 5G. При мировом объеме производства всего несколько десятков тонн в год скандий играет важную роль в топливных элементах, специальных алюминиевых сплавах для аэрокосмической отрасли, а также в передовых технологиях обработки и упаковки микросхем. Как отметили эксперты, все крупнейшие американские производители полупроводников используют скандий для изготовления компонентов чипов, которые входят практически в каждый смартфон и базовую станцию ​​5G. Собственным производством скандия Соединенные Штаты не располагают.

По словам доцента кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасии Прикладовой, в будущем именно скандий станет ключевым редкоземельным металлом. Кроме того, будет расти спрос на такие металлы, как неодим, диспрозий и празеодим (для производства магнитов), а также на иттрий (сегмент проводников, лазеров) и самарий (ядерная энергетика).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и одним планом ЕС

    В России началось «контрнаступление наличных»

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Венгрия выдвинула требование ЕС из-за Украины

    США накрыло дефицитом важнейших ресурсов

    На Западе признали неспособность Украины скрыть факт проигрыша

    Россиянам назвали эффективный способ снизить риск деменции

    Туристы захотели заработать на инсценировании похищения и были арестованы в стране Европы

    Назван рекордсмен по ликвидности среди трехлетних машин в России

    Переговоры Украины и США начались в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok