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06:00, 7 июня 2026Мир

В США сделали заявление о Зеленском после слов Путина об «Орешнике»

Аналитик Макговерн: У Зеленского не осталось хороших вариантов после слов об «Орешнике»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: NTB / Reuters

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина о ракетном комплексе «Орешник».

По мнению эксперта, раскрытые детали ставят украинского лидера Владимира Зеленского в безвыходное положение.

Макговерн напомнил, что Путин рассказал: комплекс разрабатывался для ударов по объектам определенной структуры. После тестовых пусков российские военные направили к местам поражения беспилотники, чтобы зафиксировать глубину проникновения снарядов и другие параметры. «Так что, когда они действительно нанесут удар по центрам принятия решений, они смогут полностью стереть их с лица земли, не вызвав при этом жертв среди гражданского населения», — заявил экс-аналитик ЦРУ.

По его словам, неспособность Украины противостоять «Орешнику» фактически загнала Зеленского в угол. «Я полагаю, что все близится к завершению. Просто у Зеленского на самом деле нет больше никаких хороших вариантов», — резюмировал Макговерн, добавив, что на месте разумного украинца сказал бы: «Ну что ж, это конец».

В январе руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов допустил, что БРСД «Орешник» может перехватить только российская зенитная ракетная система С-500 «Прометей».

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