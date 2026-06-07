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06:19, 7 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе предупредили Европу о последствиях антироссийской военной риторики

Euractiv: Агрессивная риторика Европы вредит ей самой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Из-за агрессивной антироссийской военной риторики западные лидеры находятся в шаге от вооруженного конфликта. С такой оценкой выступило издание Euractiv.

«Хотя технически Евросоюз не находится в состоянии войны, во многих отношениях он уже пребывает в состоянии вооруженного конфликта — особенно в том, как он осмысляет собственное затруднительное положение», — говорится в материале. Автор подчеркивает, что в Брюсселе чиновники уже не могут анализировать ни одну тему, не прибегая к милитаристским терминам.

При этом, отмечает издание, риторика Европы вредит ей самой, и оправдать ее нельзя даже в условиях продолжающегося на Украине конфликта. Кроме того, такой подход не имеет никакого смысла — ни экономического, ни политического, а продолжение подобного курса может создать западным лидерам проблемы уже на предстоящих выборах.

Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский является первым проектом «корпорации войны», которую, по ее словам, представляет Евросоюз.

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