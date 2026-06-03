Депутат Аршинова: Зеленский является проектом «корпорации войны» под названием Евросоюз

Председатель совета автономной некоммерческой организации «Евразия», депутат Госдумы Алена Аршинова в беседе с РИА Новости заявила, что президент Украины Владимир Зеленский является первым проектом «корпорации войны», которую, по ее словам, представляет Евросоюз.

При этом Украина, считает парламентарий, фактически превратилась в военный полигон.

«Мы видим, что Зеленский стал первым проектом "корпорации войны", которая сегодня называется Евросоюзом. И фактически Украина стала военным полигоном», — сказала Аршинова. Она отметила, что на украинской земле тестируются новые вооружения, новые тактики ведения войны и театра боевых действий.

По ее словам, украинцы готовы были бы уже вступить в любое мирное соглашение, но они являются заложниками текущей ситуации.

Ранее сообщалось, что Зеленский пока не получил ответа от властей США по вопросу наращивания поставок боеприпасов. Об отправке президентом Украины срочного письма американскому коллеге Дональду Трампу по поводу увеличения поставок комплексов противовоздушной обороны и ракет PAC-3 к системам Patriot стало известно 27 мая.