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06:25, 7 июня 2026Мир

Дмитриев оценил рекордно низкий рейтинг Мерца

Дмитриев: Работой Мерца довольны лишь 15 % немцев, а 77 % недовольны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал антирекорд канцлера Германии Фридриха Мерца по популярности среди населения. Об этом он написал в соцсети X.

«Что должен сделать канцлер Мерц, если его работой довольны лишь 15 процентов немцев, а 77 процентов недовольны?» — задался вопросом Дмитриев.

До этого немецкие СМИ писали, что уровень недовольства канцлером ФРГ среди населения Германии достигнул 77%. Таким образом, был установлен новый антирекорд. Рейтинг Мерца резко упал на четыре процентных пункта по сравнению с концом апреля.

Ранее глава немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала канцлера ФРГ лжецом. Вайдель сделала выпад в сторону Мерца после того, как немецкий суд оштрафовал одного из пользователей соцсетей, который высказал аналогичное мнение.

Кроме того, около месяца назад Фридрих Мерц в очередной раз заявил, что за последние десятилетия жители Германии «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия».

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