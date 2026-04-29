Мерц рассказал немцам о совести и необходимости пенсионной реформы

Мерц: Немцы слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что за последние 20 лет жители Германии «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия». Отметив, что «иллюзия вечного процветания не сохранится», он уточнил, что ситуация сейчас настолько серьезна, что уклоняться от темы больше нельзя. Высказывания главы испольнительной власти страны прозвучали в интервью Der Spiegel.

«Я должен и хочу сказать населению прямо: мы не можем просто продолжать в том же духе», — подчеркнул Мерц, по словам которого большая часть немецких граждан и политиков по-прежнему недооценивает происходящее в мире. «Нам нужно делать и менять гораздо больше, чем мы делали до сих пор», — предупредил канцлер (цитаты по ТАСС).

Мерц допустил, что подвергнется нападкам за такие слова, но отметил, что все равно настаивает на своей позиции, продиктованной совестью и присягой. На фоне всего этого он убежден в необходимости реформы пенсионной системы, а также сфер здравоохранения и налогообложения.

Глава правительства еще до прихода к власти выступал за то, чтобы сократить расходы Германии, включая социальные. Критикуя отношение немцев к труду, он убеждает граждан в необходимости больше работать, подчеркивая, что при нынешнем балансе между работой и личной жизнью «процветание сохранить не удастся».

Поддерживающая Мерца коалиция провела через бундестаг решение об ужесточении правил выдачи пособий по безработице. Также на днях он призвал сократить общеевропейские расходы.