Мерц выступил за сокращение расходов Евросоюза

Мерц призвал не увеличивать долги ЕС, а сокращать бюджетные расходы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против увеличения задолженности при формировании долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, уточнив, что вместо этого нужно начать сокращать расходы. Его высказывания приводит ТАСС.

«Европа должна укладываться в те средства, которые у нас есть, а это значит, что нам необходимо расставить новые приоритеты», — заявил немецкий политик, отметив, что говорит от лица Германии. Канцлер исключил не только наращивание долгов ЕС, но и выпуск европейских облигаций на рынке капитала.

Мерц еще до того, как возглавил исполнительную власть страны, выступал за то, чтобы сократить расходы Германии, включая социальные. Критикуя отношение немцев к труду, он призывал граждан больше работать, подчеркнув, что при нынешнем балансе между работой и личной жизнью «процветание сохранить не удастся».

Поддерживающая Мерца коалиция провела через бундестаг решение об ужесточении правил выдачи пособий по безработице. До этого канцлер предупредил, что немецкие власти больше не могут позволить себе финансировать социальное государство, за что удостоился похвалы журналистов ведущего американского делового издания Wall Street Journal, указавших в редакционной статье, что речь идет о табуированной на Западе теме.