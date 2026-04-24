Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:04, 24 апреля 2026Экономика

Мерц выступил за сокращение расходов Евросоюза

Мерц призвал не увеличивать долги ЕС, а сокращать бюджетные расходы
Дмитрий Воронин

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против увеличения задолженности при формировании долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, уточнив, что вместо этого нужно начать сокращать расходы. Его высказывания приводит ТАСС.

«Европа должна укладываться в те средства, которые у нас есть, а это значит, что нам необходимо расставить новые приоритеты», — заявил немецкий политик, отметив, что говорит от лица Германии. Канцлер исключил не только наращивание долгов ЕС, но и выпуск европейских облигаций на рынке капитала.

Мерц еще до того, как возглавил исполнительную власть страны, выступал за то, чтобы сократить расходы Германии, включая социальные. Критикуя отношение немцев к труду, он призывал граждан больше работать, подчеркнув, что при нынешнем балансе между работой и личной жизнью «процветание сохранить не удастся».

Поддерживающая Мерца коалиция провела через бундестаг решение об ужесточении правил выдачи пособий по безработице. До этого канцлер предупредил, что немецкие власти больше не могут позволить себе финансировать социальное государство, за что удостоился похвалы журналистов ведущего американского делового издания Wall Street Journal, указавших в редакционной статье, что речь идет о табуированной на Западе теме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России

    Украина ударила по России дальнобойной крылатой ракетой собственного производства

    Трамп оценил возможность замены Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу

    Голикова заявила об «омолаживании» одной болезни в России

    В России призвали использовать кукурузники против дронов

    Яхта экс-депутата КПРФ за 17,9 миллиона рублей затонула в Волге и попала на видео

    Дачников предупредили о новой мошеннической схеме

    Беспилотную опасность объявили в Чечне

    Хищения при строительстве Нахимовского училища достигли 300 миллионов рублей

    Глава МИД Ирана провел переговоры с Пакистаном о перемирии с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok