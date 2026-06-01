14:40, 1 июня 2026

Поставки товаров в Россию через Казахстан забуксовали

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Uesiba / Shutterstock / Fotodom

Поставка товаров в Россию из Киргизии транзитом через Казахстан серьезно усложнилась. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ассоциация «АвтоГрузЭкс».

По словам участников ассоциации, разрешение на экспорт из Казахстана оформляется в электронном виде, занимает 15 рабочих дней и доступно только резидентам этой республики. В то же время документы на транзит до сих пор приходится готовить в бумажной форме из-за ограничений на получение налогового номера (ИНН) и создание аккаунта на портале электронного лицензирования для иностранных компаний.

Итогом стало то, что российский бизнес ждет ответа по оформлению разрешений по полторы недели, а иногда и несколько месяцев. Кроме того, ситуацию осложняет разрозненность информации о подконтрольных товарах. Бизнесмены порой узнают о необходимости оформления дополнительного разрешения уже на границе. Как следствие им приходится разворачивать транспортные средства, что приводит к дополнительным издержкам.

Подчеркивается, что особенно остро эта проблема стоит, когда товары идут в Россию из Киргизии через Казахстан. Простой на складах временного хранения в таких случаях может достигать полутора месяцев.

В начале мая сообщалось, что власти Казахстана в десятки раз увеличили утилизационный платеж за поставки автомобилей из России и Белоруссии.

