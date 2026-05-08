Казахстан увеличил утильсбор на автомобили из России в десятки раз

ТАСС: Повышение утильсбора на автомобили из России вступило в силу в Казахстане

Решение о росте в десятки раз утилизационного платежа за поставки автомобилей из России и Белоруссии в Казахстан заработало 8 мая. Об этом со ссылкой на соответствующий приказ министерства экологии и природных ресурсов республики сообщает ТАСС.

Документ размещен в информационно-правовой системе нормативно-правовых актов 6 апреля. Его вступление в силу предусматривалось через 30 дней после первой официальной публикации. Информационная система «Параграф» подтверждает, что повышение начало действовать 7 мая, но эта дата является в Казахстане выходным днем (День защитника Отечества), поэтому фактически распоряжение начало применяться только в пятницу.

Как и в России, утилизационный сбор в Казахстане действует для всех автомобилей, однако с различными коэффициентами.

В случае объема двигателя от одного до двух литров, то есть самые распространенные легковые автомобили, базовая ставка платежа составляет 216 тысяч тенге (34,6 тысячи рублей). Такой сбор надо будет заплатить за машину, собранную на территории республики.

Для ввозимых из других стран автомобилей вводится коэффициент 3,5, но если машину везут из России или Белоруссии, то коэффициент достигает 136. В результате сумма утильсбора повышается до 29,4 миллиона тенге (4,7 миллиона рублей). Эта сумма выше стоимости любого автомобиля с таким объемом двигателя, что собирается в этих странах.

В случае двигателя объемом до одного литра коэффициент для машин из России и Белоруссии составил 22, а если объем более трех литров — 246. Для электромобилей из Союзного государства повышающий коэффициент установлен на уровне 60, для всех остальных стран он становится нулевым.

Что касается грузовых автомобилей, то в этой категории для импорта из России и Белоруссии установлен коэффициент 164, для других стран — от 3,5 до 11. Максимальный платеж введен для российских и белорусских тракторов и комбайнов, у них коэффициент равен 250.

В марте министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев указывал, что Астана не делает никаких нововведений для российского рынка, а просто принимает зеркальные меры после аналогичных действий со стороны Москвы. Роста цен на автомобили республика не ожидает в связи с незначительной долей импорта из России.

Ранее Россия с 1 мая остановила транзит казахстанской нефти по нефтепроводу Дружба в Германию. В Казахстане выразили надежду, что после решения технических сложностей прокачка возобновится, но президент «Транснефти» Николай Токарев объяснил, что не видит такого решения в ближайшей перспективе.