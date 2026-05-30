17:30, 30 мая 2026Путешествия

Россиянка описала поездку в Марокко фразой «со мной несколько раз здоровались на русском»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская путешественница Саша Коновалова побывала в Марокко и удивилась нескольким особенностям этой страны. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Перед поездкой автор публикации читала, что в королевстве трудно общаться с местными жителями, так как они знают только арабский. Но на самом деле люди, работающие в туристической сфере, отлично говорят на языке дариж (диалект арабского) и французском, а многие способны изъясняться на английском, отметила Коновалова.

«Я, мягко говоря, была в шоке» Истории россиянок, которые решили отдохнуть в Марокко
Россияне уверены, что в других странах их не любят. Где им точно нечего бояться, а в каких странах ими даже восхищаются?
«За всю мою поездку в Марокко я встретила только одну женщину, которая вообще не знала английского. На этом языке говорил даже пожилой хозяин риада (и говорил не хуже меня!) Я вам больше скажу — в Марокко со мной несколько раз здоровались на русском языке», — такими фразами описала свой опыт соотечественница.

Кроме того, россиянка сталкивалась в интернете с мнением о том, что все марокканцы — обманщики, и туристам стоит быть начеку даже в отелях. Она была так напугана, что первые пару дней даже побаивалась местных жителей. «А в результате за всю поездку в Марокко (а у меня был длинный маршрут со множеством самостоятельных перемещений и контактов с местными жителями) меня нигде не обманули и не обокрали», — порадовалась блогерша.

Коновалову также поразило, что в Марокко нет дресс-кода, и даже девушки из самого религиозного города страны, Феса, позволяют себе носить юбки выше колена и топы. Информацию о том, что в королевстве очень строгие нравы и сплошные запреты, она назвала устаревшей. «Даже в "религиозном" Фесе полно баров, где вы легко купите вино и коктейли», — пояснила автор.

Ранее тревел-блогер Марк Еремин назвал страны мира, где «с любовью ждут» русских туристов. В список вошли Белоруссия, Турция и Марокко.

