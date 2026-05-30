Фицо предостерег от резких заявлений об угрозе войны между ЕС и Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал не делать резких заявлений об угрозе войны между Европой и Россией. Об этом он высказался в ходе выступления, опубликованного в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я предостерегаю от резких заявлений, резких речей о войне между Евросоюзом и Россией. Такие разговоры могут вести только совершенно безответственные люди, думающие, что война — это какая-то компьютерная игра», — сказал Фицо.

Он также предупредил, что инциденты с беспилотниками могут привести к третьей мировой войне. По словам Фицо, атака дрона в Румынии должна стимулировать европейских политиков начать диалог с Россией, поскольку только переговоры могут «воспрепятствовать полнейшему несчастью».

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв. МИД Румынии, не предоставив доказательств, обвинил в случившемся Россию.