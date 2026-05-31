Захарова заявила о конце досудебной стадии спора с Прибалтикой

Захарова: Досудебная стадия спора со странами Прибалтики по правам русских завершается

Досудебная стадия урегулирования спора со странами Прибалтики об ущемлении прав русских завершается. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года», — заявила дипломат.

Ранее сообщалось, что Россия намерена обратиться в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) из-за отказа прибалтийских стран прекратить ущемление прав русских. В МИД РФ пояснили, что все попытки решить конфликт мирным путем оказались безрезультатными.