Россия обратится в Международный суд ООН из-за Прибалтики

«Известия»: РФ обратится в Международный суд ООН из-за прав русских в Прибалтике

Россия обратится в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) из-за ущемления прав русских в странах Прибалтики. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел (МИД) газете «Известия».

«Неоднократно призывали Латвию, Литву и Эстонию к международной ответственности в связи с этими продолжающимися нарушениями», — отмечается в материале.

В МИД отметили, что все попытки решить конфликт мирным путем оказались безрезультатными из-за чего было принято решение обратиться в Международный суд.

Права русскоязычного населения систематически нарушаются странами Прибалтики. В феврале Россия направила обращение в адрес верховного комиссара Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по делам нацменьшинств и в Бюро по демократическим институтам и правам человека организации в связи с дискриминацией русскоязычных жителей Латвии.