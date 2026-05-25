Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:30, 25 мая 2026Бывший СССР

Россия обратится в Международный суд ООН из-за Прибалтики

«Известия»: РФ обратится в Международный суд ООН из-за прав русских в Прибалтике
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Россия обратится в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) из-за ущемления прав русских в странах Прибалтики. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел (МИД) газете «Известия».

«Неоднократно призывали Латвию, Литву и Эстонию к международной ответственности в связи с этими продолжающимися нарушениями», — отмечается в материале.

В МИД отметили, что все попытки решить конфликт мирным путем оказались безрезультатными из-за чего было принято решение обратиться в Международный суд.

Права русскоязычного населения систематически нарушаются странами Прибалтики. В феврале Россия направила обращение в адрес верховного комиссара Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по делам нацменьшинств и в Бюро по демократическим институтам и правам человека организации в связи с дискриминацией русскоязычных жителей Латвии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Смертный приговор для Киева и показательный пример для Запада. Чего стоит ожидать Украине после удара возмездия?

    Белоусов приехал в пункт управления одной из воюющих в зоне СВО группировок

    США поставили на паузу поставки оружия одному союзнику

    Стало известно о пострадавших при ударе ВСУ по российскому городу

    Разработчик российской замены Microsoft Office решил обойтись техподдержкой

    Цены на нефть упали после слов Трампа

    В России рассказали о существенном росте дезертиров в ВСУ

    Стало известно о подрыве солдат ВСУ на своих минах на севере Украины

    Россия обратится в Международный суд ООН из-за Прибалтики

    У 23-летней девушки нашли поразившее даже врачей заболевание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok