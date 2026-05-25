В России пропал интерес к одному из новых самолетов

Глава ГТЛК Парнев подтвердил сомнения авиакомпании «Аврора» по самолету «Байкал»

Дальневосточная авиакомпания «Аврора», которая должна была стать основным заказчиком российского легкого многоцелевого самолета «Байкал», теряет интерес к машине на фоне многократных переносов сроков ее создания и высокой стоимости. Такую информацию в интервью «Ведомостям» подтвердил генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев.

Издание попросило топ-менеджера прокомментировать информацию о том, что перевозчик отказался от закупки «Байкалов», хотя по планам должен был получить первые пять бортов уже в этом году.

«"Аврора" рассматривает различные варианты развития региональных перевозок с использованием новых самолетов. С учетом особенностей эксплуатации на Дальнем Востоке могут быть более востребованы двухдвигательные машины», — указал Парнев, признав, что первые «Байкалы» будут использоваться для авиационных работ.

Глава ГТЛК не уточнил, о каких особенностях идет речь и почему до этого как чиновники, так и сама компания настаивали на скорейшем создании именно однодвигательного «Байкала». Самолет должен прийти на смену эксплуатируемому в настоящее время советскому Ан-2, более известному как кукурузник.

Вместе с тем он признал очередной перенос сроков поставок «Байкала». По состоянию на май 2026 года первые машины планируют поставить компании «Аэрохимфлот» в следующем году. Самолет пока не завершил процедуры сертификации.

В сентябре 2024 года ускорить разработку и поставку самолетов «Байкал» для нужд малой авиации потребовал президент страны Владимир Путин. По его словам, стоимость машины должна быть такой, чтобы обеспечить доступность перелетов для россиян. В середине 2025 года глава Минпромторга Антон Алиханов пообещал начало поставок «Авроре» в 2026-м.

Между тем в мае Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), разработчик «Байкала», в третий раз за два года поменял генерального директора. Также стало известно об изменениях в проекте еще одного нового самолета предприятия — ТВРС 44 «Ладога». Компания не исключает, что вместо пассажирских перевозок машина после сертификации (самолет еще не поднимался в воздух) будет использоваться в грузовых авиаперевозках.