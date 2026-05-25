Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:26, 25 мая 2026Экономика

В России пропал интерес к одному из новых самолетов

Глава ГТЛК Парнев подтвердил сомнения авиакомпании «Аврора» по самолету «Байкал»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Дальневосточная авиакомпания «Аврора», которая должна была стать основным заказчиком российского легкого многоцелевого самолета «Байкал», теряет интерес к машине на фоне многократных переносов сроков ее создания и высокой стоимости. Такую информацию в интервью «Ведомостям» подтвердил генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев.

Издание попросило топ-менеджера прокомментировать информацию о том, что перевозчик отказался от закупки «Байкалов», хотя по планам должен был получить первые пять бортов уже в этом году.

«"Аврора" рассматривает различные варианты развития региональных перевозок с использованием новых самолетов. С учетом особенностей эксплуатации на Дальнем Востоке могут быть более востребованы двухдвигательные машины», — указал Парнев, признав, что первые «Байкалы» будут использоваться для авиационных работ.

Материалы по теме:
Проклятие NEO. Что не так с двигателями, на которых летает S7?
Проклятие NEO.Что не так с двигателями, на которых летает S7?
18 апреля 2025
«Это была невыполнимая задача» Российский пилот посадил самолет в поле и спас 167 человек. Почему он стал фигурантом дела?
«Это была невыполнимая задача»Российский пилот посадил самолет в поле и спас 167 человек. Почему он стал фигурантом дела?
18 сентября 2025

Глава ГТЛК не уточнил, о каких особенностях идет речь и почему до этого как чиновники, так и сама компания настаивали на скорейшем создании именно однодвигательного «Байкала». Самолет должен прийти на смену эксплуатируемому в настоящее время советскому Ан-2, более известному как кукурузник.

Вместе с тем он признал очередной перенос сроков поставок «Байкала». По состоянию на май 2026 года первые машины планируют поставить компании «Аэрохимфлот» в следующем году. Самолет пока не завершил процедуры сертификации.

В сентябре 2024 года ускорить разработку и поставку самолетов «Байкал» для нужд малой авиации потребовал президент страны Владимир Путин. По его словам, стоимость машины должна быть такой, чтобы обеспечить доступность перелетов для россиян. В середине 2025 года глава Минпромторга Антон Алиханов пообещал начало поставок «Авроре» в 2026-м.

Между тем в мае Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), разработчик «Байкала», в третий раз за два года поменял генерального директора. Также стало известно об изменениях в проекте еще одного нового самолета предприятия — ТВРС 44 «Ладога». Компания не исключает, что вместо пассажирских перевозок машина после сертификации (самолет еще не поднимался в воздух) будет использоваться в грузовых авиаперевозках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не так уж сильно отличается от старого». В ЕС разочаровались в новом премьере Венгрии из-за его слов о России

    Российский фондовый рынок захватили астрологи и карты таро

    В МВД рассказали о признаке давления мошенников на ребенка

    В российском детсаду воспитатели забыли предупредить поваров о ребенке с аллергией

    «Ростов» пошутил над «Спартаком» из-за разбитого Кубка России

    Россиянам назвали главную опасность езды на зимних шинах в жаркую погоду

    В Иране раскрыл тактику против США в конфликте и на переговорах

    40 граждан Северной Кореи попали в ДТП с «газелью» в России

    Раскрыта польза от частой перезагрузки компьютера

    Убийца чудом избежал казни из-за вены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok