Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:04, 25 мая 2026Спорт

Гвардиола обратился к преемнику на посту главного тренера «Манчестер Сити»

Гвардиола заявил, что его преемнику в «Манчестер Сити» нужно быть собой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Испанский специалист Хосеп Гвардиола обратился к преемнику на посту главного тренера «Манчестер Сити». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Гвардиола отметил, что сразу же позвонит следующему главному тренеру команды, когда узнает его имя. «Скажу ему, чтобы был собой. Клуб окажет ему безоговорочную поддержку, и это самая большая похвала», — заявил испанец.

Гвардиола также посоветовал преемнику быть свободным в своих идеях и много работать. «Моим девизом было: "Выиграй этот матч. АПЛ? Кубок лиги? Постарайся выиграть"», — добавил испанец.

Об уходе Гвардиолы стало известно 22 мая. Тренер руководил «Сити» с 2016 года. Вместе с испанцем команда шесть раз выигрывала чемпионат Англии, а также впервые в своей истории победила в Лиге чемпионов. Всего специалист завоевал с клубом 20 трофеев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не так уж сильно отличается от старого». В ЕС разочаровались в новом премьере Венгрии из-за его слов о России

    Российский фондовый рынок захватили астрологи и карты таро

    В МВД рассказали о признаке давления мошенников на ребенка

    В российском детсаду воспитатели забыли предупредить поваров о ребенке с аллергией

    «Ростов» пошутил над «Спартаком» из-за разбитого Кубка России

    Россиянам назвали главную опасность езды на зимних шинах в жаркую погоду

    В Иране раскрыл тактику против США в конфликте и на переговорах

    40 граждан Северной Кореи попали в ДТП с «газелью» в России

    Раскрыта польза от частой перезагрузки компьютера

    Убийца чудом избежал казни из-за вены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok